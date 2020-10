¿Restricciones y cierres? Medidas en las playas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas por feriado de Difuntos

LEA TAMBIÉN

En las playas de Manabí, Guayas y Santa Elena habrá restricciones en el número de aforo permitido y en los horarios de ingreso a las playas para este feriado por el Día de los Difuntos, que durará desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre del 2020.

En Manabí las playas estarán habilitadas, pero habrá restricciones



En esta provincia, las 26 playas estarán habilitadas, pero habrá controles para evitar aglomeraciones. Además, está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en los balnearios.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Manabí, los municipios controlarán que se respete el aforo permitido en cada playa. Al cumplir con el aforo máximo, la playa deberá cerrarse.



Manta



Las playas mantenses Tarqui, El Murciélago, San Mateo, Santa Marianita, La Tiñosa, Ligüiqui y San Lorenzo estarán abiertas de 05:00 a 15:00, al igual que los negocios que se encuentren en el lugar. El aforo de las playas rurales es de hasta 500 personas y de las rurales de 1 300.



Portoviejo



En Crucita el aforo de 1 300 personas se mantendrá. Cuatro drones monitorearán el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Además, habrá policías y militares que recorrerán la playa en vehículos y caballos.



Patricio Vélez, director de Desarrollo Territorial del Municipio de Portoviejo, señaló que no se ha establecido un horario porque se controla, a través de un software, el número de bañistas que ingresan a la playa. Una vez que se llegue al límite (1 300) no se dejará ingresar a nadie.



Sucre



Las playas de Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Alejo y San Clemente estarán abiertas de 06:00 a 18:00. El COE cantonal prohibió los espectáculos que aglomeren personas. En ese cantón, las playas estarán monitoreadas por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.

San Vicente



Los Perales, Briceño y Canoa recibirán a turistas desde las 06:00 hasta las 18:00. Está prohibida la ingesta de licor en las playas. Los restaurantes podrán vender una bebida para acompañar los alimentos.



Pedernales



En este cantón los turistas podrán estar en la playa del malecón y de Cojimíes desde las 08:00 hasta las 19:00. El COE autorizó la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia para el feriado.



Puerto López



Salango, Machalilla y Puerto López no tienen un aforo establecido. Pero si habrá un control para que los turistas que ingresen a las playas tengan mascarilla y lo hagan en horario de 08:00 a 19:00.



En Santa Elena se disminuyó el horario de visitas a las playas



Las playas de Salinas solo estarán abiertas entre las 08:00 y las 15:00 durante el próximo feriado. Antes, el horario era hasta las 17:00. Además, se resolvió limitar la circulación vehicular entre las 00:00 y las 05:00. Se redujo también el aforo de ellos restaurantes al 50%.



El COE recordó que es obligatorio el uso de mascarillas, la prohibición del ingreso de buses turísticos, mascotas e ingerir bebidas alcohólicas.



El alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, informó que ya se han aplicado multas a 100 personas por el no uso de mascarillas. También dijo que se solicitó el refuerzo de personal policial y militar para los operativos de control.



En el feriado del 9 de octubre no se llenó el aforo de las playas de 3 000 turistas, pero se calcula que en el nuevo feriado se cumpliría ese límite, por eso se requiere mayor seguridad en el cantón.



En Guayas, las playas de General Villamil estarán cerradas



El acceso a la zona de más de 41 kilómetros de playas que tiene el cantón estará cerrado durante los cuatro días del feriado.



El COE de Playas, que preside el alcalde Dany Mite, tomó 11 medidas este miércoles 28 de octubre, entre ellas que el cantón se mantiene en semáforo amarillo, por lo tanto, el horario establecido para los diferentes locales comerciales es hasta las 23:00.



Se regulan las reuniones masivas en hoteles y salones de eventos, con un aforo de 30%. Se restringen las fiestas y eventos organizados en predios privados y se ratifica la prohibición de funcionamiento de bares y discotecas.



El COE ratifica la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, estacionamientos, parques y las afueras de los domicilios.

Los centros comerciales y patios de comidas deberán respetar el aforo de 50% y los protocolos de bioseguridad, así como evitar actividades que generen aglomeraciones de turistas.



Las playas de Esmeraldas funcionarán con controles



Las autoridades reforzarán los operativos para controlar las aglomeraciones de turistas en las playas de Atacames, Tonsupa, Súa, Tonchigüe, Same y Las Palmas. Además, en esas zonas funciona el sistema de videovigilancia Distancia2. El horario para visitas es de 06:00 a 00:00, durante el feriado.



En Tonsupa la capacidad de aforo es de 500 turistas, en Castelnuovo son 2 500, en Atacames pueden estar hasta 15 000 visitantes, en Súa son 2 000, en Same, 2 500; y en Tonchigüe hay autorización para 2 000 personas.



Las Palmas tiene una capacidad de aforo para hasta 2 000 personas, de acuerdo con los protocolos establecidos por el COE-Esmeraldas.