Los nueve patios de retención en Quito están abarrotados de vehículos; hay 5 000 sancionados

El parque automotor de Quito está conformado por 470 000 vehículos, sin embargo en las últimas semanas se ha emitido una cifra mayor de salvoconductos para autos, en la capital. "Parece que hay un abuso o que se está tomando a la ligera esta disposición", dijo Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) del Municipio de Quito.

En ese sentido, hoy, lunes 20 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que desde esta semana todos los salvoconductos quedan suspendidos en el Ecuador, debido al manejo inadecuado que han hecho las personas con ese documento para movilizarse en el país. El Gobierno emitirá nuevos salvoconductos con mayor control, explicó la funcionaria.



Desde la mañana de este lunes 20 de abril del 2020, la AMT desarrolla operativos de control vehicular en diferentes sectores de la capital. Uno de los puntos donde se activó un control es Barrio Nuevo, cerca del Centro Comercial Atahualpa, en el sur.



Allí, agentes de tránsito y policías revisaron los salvoconductos de los vehículos que circulaban. Los uniformados hallaron autos con placas terminadas en 4, 8, 3 y otros números que no tienen permiso para circular de acuerdo al calendario establecido por las autoridades. Hoy solo pueden movilizarse los autos cuyo último dígito sea 1 y 2 y únicamente los que tengan salvoconducto para realizar tareas estratégicas, dentro del marco de la emergencia sanitaria.

La AMT confirmó que los nueve patios de retención que existen en la capital están desbordados de vehículos. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

"El documento que emite el Gobierno Central es para ir y volver de casa al trabajo, no para hacer compras u otras actividades", advirtió Aguirre. Según el funcionario, cada día 70 vehículos son sancionados. "En los nueve patios de retención tenemos capacidad para 3 500 automotores, pero ahora ya estamos por los 5 000", agregó el funcionario.

En Barrio Nuevo, los automotores que no tenían salvoconducto o hacían un mal uso de este fueron retenidos y llevados en winchas. Los conductores protestaron. Uno de los sancionados afirmó que trabajaba en un hospital y que no había tenido tiempo para ir al banco en el día que le correspondía, según el último dígito de su placa.



Según la AMT, el sábado 18 y el domingo 19 fueron multados 457 conductores. "El uso de automotores, en los horarios establecidos, debe regirse únicamente para comprar artículos de primera necesidad y medicamentos. El incumplimiento de la restricción conlleva a la retención del vehículo, una multa del 30% de un Salario Básico y la reducción de 6 puntos en la licencia", señaló la entidad en un comunicado.



Los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 pueden circular los lunes; 3 y 4 martes; 5 y 6 miércoles; 7 y 8 jueves; 9 y 0. Los sábados y domingos no puede circular ningún vehículo particular o taxi en el Distrito.