20 vehículos fueron sancionados la mañana del martes 10 de septiembre de 2019 por incumplir el Hoy no circula 

La mañana de este martes 10 de septiembre del 2019, uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizaron operativos de control a los vehículos por la restricción Hoy no circula. Además, la entidad inició la campaña 'Use placa'.

Uno de los puntos de control de acceso a la urbe para cumplir la medida es la avenida De los Granados, a la altura del redondel de El Ciclista, en el norte de Quito. Aquí, las autoridades de la AMT y los agentes vigilaron que se cumpla la medida de restricción vehicular para los autos cuyas placas terminan en 3 y 4 así como la revisión de documentos habilitantes para la conducción.



Hasta las 08:10 la institución registró 20 vehículos sancionados en distintos puntos de la ciudad por no acatar la medida que rige de 05:00 a 20:00 de lunes a viernes. El Hoy no circula durará ocho meses hasta que se cumplan con el cronograma de repavimentación vial en 110 kilómetros.



El lunes, en cambio, la AMT indicó que un total de 124 vehículos fueron retenidos por incumplir la medida de restricción. 86 fueron livianos, seis pesados y 32 motocicletas. De ese total, 47 automotores fueron retenidos en el norte, 31 en el centro y 46 en el sur de la ciudad.



José Moncayo, director de operación de la AMT, manifestó que "los agentes tienen las disposiciones claras y el protocolo para acercarse a los conductores". Afirmó que no han tenido inconvenientes.



Dentro de la campaña para incentivar el uso de placas, Moncayo dijo que piden la colaboración de la ciudadanía para "cumplir la ley" y evitar el mal uso de automotores.



Aquellas personas que incumplan con la medida tienen una sanción de seis puntos menos en su licencia de conducir y una multa del 30% del Salario Básico Unificado (SBU).



De acuerdo con la AMT, el cumplimiento de la medida Hoy no circula ha mejorado entre 10 y 30 minutos la circulación en la ciudad.