Emergencia se mantiene en Quito; el Hoy no circula se reactiva desde este martes 15 de octubre del 2019

El alcalde Jorge Yunda señaló este lunes 14 de octubre del 2019 que Quito está en minga permanente para recuperar a la ciudad de los daños que recibió durante las manifestaciones en los 12 días de paralización nacional. Las autoridades municipales se mantienen activadas en un comité de evaluación que permita planificar la recuperación de los bienes públicos afectados.

Además, Yunda informó que Gabriela Zuquilanda, del área de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito, salió del país para contactar con otras ciudades que han ofrecido ayuda económica para recuperar los bienes patrimoniales afectados. Visitará ciudades de Francia y España.



La declaratoria de emergencia sigue vigente en la capital pues esta tiene el objetivo de continuar garantizando que la urbe siga recibiendo los servicios básicos. Esta emergencia es una acción administrativa que no implica acelerar temas de contratación pública.



En la rueda de prensa también participó Dunker Morales, Procurador Metropolitano, quien informó que se están recolectando pruebas sobre los delitos en contra de agentes metropolitanos, los daños en el Centro Histórico y a bienes públicos, incluidos vehículos de la ciudad. Por ello se ha pedido a la Fiscalía que se realice lo más pronto posible reconocimientos en los lugares de los hechos para determinar la responsabilidad de la gente involucrada en actos vandálicos.



En este momento se está evaluando el alcance de los daños para luego determinar en qué casos se puede contar con el respaldo de los seguros que tienen bienes municipales como las paradas del Trole y la Ecovía y las estaciones del Metro de Quito.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad, destacó que está mañana se ha ido recuperando paulatinamente la movilidad en la ciudad. Sin embargo aún hay cierres viales, especialmente en los puntos donde se concentraron las protestas y que están en medio de tareas de limpieza.

| ATENCIÓN | Informamos a la ciudadanía que la medida de restricción vehicular #HoyNoCircula se reactiva el día de mañana, martes 15 de octubre, para las placas terminadas en 3 y 4. Toma precauciones y evita sanciones. ¡Pasa la voz! pic.twitter.com/A4wOZImlBv — Empresa de Pasajeros Quito (@TransporteQuito) October 14, 2019



Desde este martes 15 de octubre del 2019 volverá a aplicarse la restricción del Hoy no circula, anunció el funcionario y lo ratificó Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Según Gaibor, para la minga se designó a 2 000 agentes metropolitanos que trabajarán en la recuperación de la ciudad. Además, 100 winchas se emplearon en este trabajo colectivo para mover en ellas los escombros, cenizas, ramas y cenizas.



Las tareas se están realizando en todos los puntos de bloqueo vial que se registraron, tanto en el área urbana como en vías periféricas como la Ruta Viva, la Panamericana Norte o la Simón Bolívar. Tras la limpieza de los escombros, empezarán tareas de reparación y reconstrucción.



Carlos Uriarte, gerente de la Empresa Agua de Quito (Epmaps), explicó que la provisión de agua potable no estuvo bajo amenaza a pesar del vandalismo y no hubo falta del líquido vital durante las jornadas de protestas.



Fernando Pareja señaló que los mercados están volviendo a sus actividades y se está trabajando en conjunto para superar la crisis y los problemas de abastecimiento. Además, está previsto que estos centros atiendan una hora más a la ciudadanía.



La restricción en la circulación Hoy no circula está vigente en Quito desde el pasado lunes, 9 de septiembre del 2019. La medida establece que los autos particulares, camiones, taxis y motocicletas no pueden transitar un día a la semana desde las 05:00 hasta las 20:00, de acuerdo con el último dígito de la placa​.



Este martes 15 de octubre del 2019 la restricción le corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 3 y en 4.



Quienes incumplan la medida deben pagar la primera vez el 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 59,10. Si es reincidente pagará 25% del SBU, esto es USD 98,50 y la tercera sanción sube al 50% del SBU (USD 197).