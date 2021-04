La restricción vehicular en Quito durante el día rige en el perímetro urbano y en la noche en todo el cantón

Las limitaciones del tránsito para autos particulares que rigen en Quito, con el fin de evitar movilizaciones y contagios de covid-19, se dividen en dos segmentos: durante la mañana está vigente el Hoy no Circula y en la noche hay restricción total para todos los automotores, con contadas excepciones.

La restricción en la noche cambiará de horario, a partir de mañana viernes 16 de abril del 2021, tras el pedido de Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional a ocho provincias cuya situación de contagios es más compleja, y en la que se incluyó a Pichincha.



Es decir, que desde mañana la restricción en la capital ya no será a partir de las 22:00 sino desde las 20:00 hasta las 05:00. Esta medida se aplica en todo el cantón, incluyendo los valles y las parroquias rurales.



Mientras que durante el día, de 05:00 a 20:00, seguirá vigente el Hoy no Circula que restringe la movilidad de cuatro números de placa al día de lunes a viernes.

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula

Los fines de semana y feriados hay libre circulación hasta las 20:00. En la mañana y tarde sí se pueden utilizar los salvoconductos que emite el Municipio y la disposición aplica sólo para autos particulares dentro del perímetro urbano.



Estos límites están marcados por la av. Simón Bolívar, desde el Parque Metropolitano Sur hasta la av. De Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía (en Pomasqui), luego se conecta con la av. Manuel Córdova Galarza –por la que aún se puede circular- hasta la av. Mariscal Sucre que sí está excluida de la libre circulación. En el sur el límite es la calle S60 que conecta la Mariscal Sucre con la Simón Bolívar (sector Eternit).



El Hoy no Circula no aplica para el transporte público ni para los taxis.

Los casos de COVID-19 van en aumento, #NoTeRelajes 😷



Cumple el #HoyNoCircula 🚗 y evita salir de casa a menos que sea estrictamente necesario 🏠 pic.twitter.com/C15HhSo11v — AMT Quito (@AMTQuito) April 14, 2021

Durante la restricción nocturna no son válidos los salvoconductos, porque el objetivo es disminuir las movilizaciones.



Guillermo Abad, titular de la Secretaría de Movilidad, explicó que la prohibición para el tránsito en la noche se aplicó en un inicio porque en ese horario se identificó la mayor cantidad de aglomeraciones por reuniones familiares, de amigos, encuentros deportivos y otro tipo de concentraciones hasta en sitios cuya apertura no está autorizada.



En este horario incluso, agregó Abad, se han reportado la mayor cantidad de reuniones en la que se consumen bebidas alcohólicas.



Según Abad, estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de abril próximo, o hasta que las autoridades se vuelvan a reunir y haya una nueva evaluación.



El incumplimiento a la medida Hoy No Circula se sanciona con la retención del vehículo y con USD 200 de multa. Los controles para verificar el cumplimiento de la medida estarán a cargo de los agentes municipales de tránsito.

¿Quiénes pueden obtener un salvoconducto para circular en el día?



El sector productivo, para citas médicas, para el traslado hacia el aeropuerto, los vehículos de establecimientos turísticos de alojamiento, y vehículos con citas para la revisión técnica vehicular.



¿Quiénes no necesitan salvoconductos durante el día?

Sectores estratégicos, sector de la salud, para emergencias médicas, personas con cita de vacunación agendada, seguridad pública, servicio diplomático y Corte Constitucional Defensoría del Pueblo