Hoy no circula arranca este lunes 9 de septiembre del 2019 en Quito

Desde este lunes 9 de septiembre del 2019 rige la restricción vehicular Hoy no circula, en Quito. La medida, que sustituye al Pico y placa, tendrá el horario extendido de 15 horas diarias de 05:00 a 20:00 y estará vigente mientras se realizan los trabajos de repavimentación integral en la capital, según la Resolución A 020 de la Alcaldía de Quito.

Los vehículos cuyo último dígito de su placa coincida con el calendario fijado por el Municipio no podrán circular entre 05:00 y 20:00 en el área comprendida:

Norte: av. Diego de Vasquez

Sur: av. Moran Valverde

Este: av. Simón Bolívar

Oeste: av. Mariscal Sucre o av. Occidental.



El Municipio señaló que límites y las sanciones se mantienen según la antigua normativa denominada Pico y placa. Sin embargo, según lo estipula la nueva medida, vehículos pesados, motocicletas y taxis también se acogerán a esta normativa. Los únicos salvoconductos que continuarán vigentes serán los entregados a personas con discapacidad. Cualquier otro tipo de salvoconducto perderá su vigencia desde el lunes 9 de septiembre.



Calendario de aplicación de la restricción vehicular, según el último dígito de la placa:



- Lunes no circulan vehículos en placas terminadas en 1 y 2

- Martes no circulan vehículos en placas terminadas 3 y 4

- Miércoles no circulan vehículos en placas terminadas 5 y 6

- Jueves no circulan vehículos en placas terminadas 7 y 8

- Viernes no circulan vehículos en placas terminadas 9 y O

- Sábado y domingo: ninguno

- Días declarados como feriados: ninguno



La restricción para los vehículos eléctricos de uso particular será desde las 08:00 a 09:30 y de 17:30 a 19:00, según el último dígito de la placa.



Los vehículos que están exentos de la restricción vehicular son:



- Vehículos oficiales del Presidente y Vicepresidente de la República;

- Vehículos oficiales del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante el Gobierno Nacional; (c) De transporte de personas con discapacidades;

- Vehículos conducidos por personas de la tercera edad (presentando la cédula);

- Vehículos de emergencias: ambulancias públicas o privadas, vehículos motobombas y/o rescate del Cuerpo de Bomberos y vehículos de la Policía Nacional en cumplimiento de su misión específica y vehículos de rescate o asistencia social;

- De transporte colectivo de personas: público (buses urbanos e interparroquial, Sistema Metrobús

- Comercial (Escolar, Institucional, Turístico); y, por cuenta propia (iniciativa empresarial); legalmente registrados; y,

- De transporte comercial rural



Las sanciones económicas para quienes incumplan la medida Hoy no circula son:



15% del salario básico (SBU), la primera vez, este 2019 es: USD 59,10.

25% del SBU, la segunda multa: USD 98,50

50% del SBU, tercera sanción, en adelante: USD 197.