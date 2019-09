El plan Hoy no circula, sin todas las excepciones claras

LEA TAMBIÉN

A cinco días de que se inicie el plan intensivo de repavimentación en Quito y la implementación de la medida de restricción vehicular Hoy no circula, aún no hay claridad sobre cómo se implementará.

Aunque la Secretaría de Movilidad presentó el pasado martes 3 de septiembre de 2019 ante el Concejo Metropolitano de Quito información sobre la medida, todavía no se definen temas puntuales, como el transporte de carga y excepciones que podrían aplicarse a algunos vehículos del sector público y autos particulares.



Ayer por la tarde se tenía previsto que el alcalde Jorge Yunda firmase la resolución y el instructivo para la medida, que arrancará el lunes 9 de septiembre, pero hasta el cierre de la edición no se confirmó si lo realizó ni se conoció el contenido completo del documento.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señaló que debido a lo que estipula la Ley de Tránsito se debe fomentar la electromovilidad y los transportes no contaminantes. Para estimular el uso de este tipo de vehículos, se consideraría que quienes posean autos eléctricos solo tengan restricción de pico y placa; es decir, por seis horas un día a la semana, en lugar de la prohibición de circular 15 horas un día a la semana.



Abad agregó que luego de varias reuniones con los sectores productivos se consideró la posibilidad de permitir que el transporte que distribuye alimentos perecibles, gas, insumos médicos o correspondencia tuvieran permisos especiales para continuar circulando con sus horarios y restricciones habituales.



Se calcula que los vehículos de carga suman aproximadamente el 4% del parque automotor; pero según Abad, esas unidades tienen baja incidencia en la congestión, a diferencia del taxismo, que tiene un porcentaje cercano, pero su impacto en el tránsito está entre el 23 y 35%, dependiendo de la vía, porque esos vehículos circulan todo el tiempo.



Luego de varios intentos para que el Municipio excluya al taxismo de la restricción, representantes de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, que tiene 9 000 integrantes, anunciaron que paralizarán el servicio el lunes 9 de septiembre, cuando se inicia el Hoy no circula.



Unos 150 choferes de carros amarillos se concentraron ayer en la Cruz del Papa del parque La Carolina y caminaron hasta el Complejo Judicial Norte, para solicitar una medida cautelar. Carlos Brunis, presidente del gremio, dijo que el alcalde Jorge Yunda no los escuchó pese a que, según su criterio, los taxis no inciden en la congestión y que incluirlos en la restricción afecta a su derecho al trabajo.



Al respecto, Abad señaló que la decisión de incluir a los taxis en el Hoy no circula se basa en que las ordenanzas previas fueron derogadas cuando entró en vigencia el Código Municipal. Así se eliminó un literal que excluía al taxismo de la medida. El funcionario señaló que, de ser necesario, se explicará este asunto legal en las cortes de justicia.



Luego de la presentación de la Secretaría de Movilidad en el Concejo, el edil Eduardo del Pozo mostró su preocupación porque el informe de Abad versó únicamente sobre la medida Hoy no circula, pero no tocó el plan maestro de movilidad de Quito. Subrayó que la ordenanza manda que cualquier cambio en esa materia debe basarse en un plan maestro actualizado.



Según su criterio, el plan de repavimentación debería aplicarse cuando el Metro de Quito esté en funcionamiento, porque ahora el Municipio no está dando alternativas a la ciudadanía para movilizarse en los días con restricción.



El alcalde Jorge Yunda aceptó que hacen falta más medidas para mejorar la movilidad y explicó que el primer paso es reparar las vías, para evitar daños a los automotores y para que haya fluidez en la circulación.



Agregó que se tomaron previsiones para evitar que la gente opte por comprar autos con otras placas, como no modificar el calendario de restricción por el último dígito de la placa, vigente desde el 2010.



El concejal Omar Cevallos considera que es necesario tomar acciones como la repavimentación, aunque causen molestias temporales. Pero señaló que hace falta que se informe a la ciudadanía sobre vías intervenidas, planes de movilidad y cobertura de transporte público entre las 05:00 y las 20:00, que será el horario de restricción.



La Secretaría solo presentó un informe para conocimiento de los ediles, pues el Concejo no puede decidir sobre esta acción administrativa.