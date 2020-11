Conozca cómo será la movilidad en Quito durante este fin de semana del 21 y 22 de noviembre

El cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la restricción vehicular y el control de los aforos en centros comerciales se mantendrán durante este sábado 21 y domingo 22 de noviembre del 2020.

La medida 'Hoy Circula' contempla que el sábado, únicamente podrán circular los autos cuyo último número de placa sea par (2, 4, 6, 8 y 0). El domingo, en cambio, no hay restricción y todos los vehículos pueden rodar sin importar el último número de la placa.



La persona que no cumpla con esa restricción, recibirá una sanción: el 50% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir USD 200. Además, la retención por cinco días de su automotor.



Hay un cambio importante: los salvoconductos entregados por el Gobierno Central tendrán validez únicamente hasta este domingo 22. A partir del lunes, solo funcionarán los salvoconductos entregados por el Municipio.



La medida contempla que, a partir de esa fecha, se dejará de emitir salvoconductos para personas naturales o jurídicas. Mientras que los documentos temporales que se saca para acudir a citas médicas o traslados al aeropuerto, seguirán vigentes, tal como ha ocurrido las últimas semanas.



Recuerde que para obtener un salvoconducto, debe acceder a la plataforma en la página web del Municipio.



En la sección principal de anuncios aparece la opción de salvoconductos. Para tramitarlo es necesario crear un usuario y una contraseña. Una vez cumplido ese paso, en la página de servicios ciudadanos se accede a la opción Salvoconductos.



Después hay que elegir Actividades Económicas. Se ingresa el número del RUC y establecimiento en el sistema. Luego es un requisito llenar el formulario para después aceptar una autorización y declaración.



Como siguiente paso, un enlace para la Revisión y Aprobación del salvoconducto llegará al correo electrónico. Al ingresar al enlace se desplegará una ventana para ingresar los datos del vehículo. Finalmente habrá una opción para imprimir el documento. La versión digital del permiso será remitida al correo electrónico.



¿Quién no necesita salvoconducto y puede circular sin problemas?



Las personas de la tercera edad, las autoridades gubernamentales, los servidores de la salud pública y privada, los funcionarios de seguridad, el personal de vigilancia y seguridad pública, los funcionarios públicos y personal privado que realizan actividades técnico-operativas de sectores estratégicos, y los servidores de la Función Judicial, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado.



Asimismo, los servicios de courier y delivery, personal del ministerio de Inclusión Económica y Social, ayuda humanitaria y ministerio de Educación.



Tampoco necesitan salvoconducto el transporte público, transporte comercial ni las personas con discapacidad.



La Agencia Metropolitana de Control informó que se intensificarán los operativos de control de aforo en las zonas comerciales. Se trabajará en campañas de prevención y se constatará que las personas cumplan las medidas de bioseguridad.