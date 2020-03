Asamblea restringe actividades frente a pandemia del coronavirus

LEA TAMBIÉN

En la sede de la Asamblea desde hoy, jueves 12 de marzo del 2020, se aplican medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria declarada en el país por la pandemia del coronavirus. Además habrá algunas restricciones.

A quienes ingresan al Palacio Legislativo, personal médico les toma la temperatura corporal y les coloca gel antibacterial en sus manos.



Además se aplica una encuesta a aquellas personas que en los últimos 21 días hayan viajado fuera del país o que procedan de Guayas, Los Ríos y Sucumbíos, en donde se han detectado varios contagios.



Patricio Barsallo, médico del Parlamento, manifestó que hasta ahora no se han detectado casos sospechosos, que presenten síntomas como fiebre mayor a 38 grados, tos seca o haber tenido contacto con infectados.



El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), manifestó que las actividades legislativas y las sesiones del Pleno no se suspenderán.



Sin embargo, anotó que se suspenderán las visitas guiadas y otros eventos en la Asamblea. A su vez, se deberá evitar las comparecencias presenciales a las comisiones y optar por mecanismos como videoconferencias.



Los adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños lactados se podrán acoger al teletrabajo.



“Hemos enviado hoy una comunicación a todos los asambleístas y asesores para que nos informen si han tenido algún tipo de visita a un país con riesgo en los últimos días”, adicionó Litardo.



Entre quienes deberá cumplir con esta disposición está Ronny Aleaga, del correísmo, quien a mediados de esta semana regresó de Europa. En medio de una rueda de prensa, el legislador dijo haber tenido sus precauciones y espera que no lo pongan en cuarentena.



La Asamblea retomó esta mañana actividades legislativas después de 15 días de vacancia, aunque solo una de sus comisiones, la de tránsito, se reunió.