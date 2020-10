Hallan restos de 59 personas en fosas del estado mexicano de Guanajuato

LEA TAMBIÉN

Las autoridades mexicanas informaron este miércoles 28 de octubre del 2020 el hallazgo de los restos de 59 personas enterradas en varias fosas clandestinas de Salvatierra, población del central estado mexicano de Guanajuato.

"Llevamos encontrados 59 cuerpos en diversas fosas clandestinas, tenemos aún más posibles puntos positivos con lo cual seguiremos trabajando aquí en Salvatierra hasta que hayamos terminado el trabajo", anunció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), Karla Quintana Osuna.



El hallazgo realizado en Salvatierra se suma al de finales de septiembre en el municipio de Irapuato, en donde fueron localizadas 17 bolsas de plástico con restos humanos, aunque todavía se desconoce a cuántas personas corresponden.



Desde hace un par de semanas, la CNBP junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato (CEBP) recibieron reportes sobre la posibilidad de que hubiera cuerpos enterrados en fosas de un predio conocido como Barrio de San Juan, en Salvatierra.



A partir de eso, diseñaron y organizaron los trabajos de búsqueda mismos que comenzaron el 20 de octubre y hasta la fecha han sido encontrados 59 cadáveres, de los que entre 10 y 15 corresponderían a mujeres, estimó Quintana.



"Definitivamente este es el más grande que se ha tenido desde la creación de la Comisión y puede ser que en el estado de Guanajuato", dijo el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Esquerra.



En los primeros ocho días, se hicieron 52 excavaciones, precisó el funcionario estatal, al explicar que unas 80 personas se encuentran involucradas en las tareas, con jornadas que pueden ser de hasta 18 horas diarias.



Los cuerpos hallados son en su gran mayoría de hombres jóvenes, apuntó Karla Quintana, al confirmar que los restos humanos se quedarán bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para poderlos identificar.



"Vamos a seguir ahí hasta que agotemos, tenemos información de otros puntos aledaños, los vamos a agotar, estamos trabajando de manera constante y no nos vamos a ir hasta agotar toda la información que tengamos hasta este momento", aseguró.



El estado de Guanajuato, con aproximadamente 6 millones de habitantes, es considerada como la región más violenta del país desde el 2018, principalmente por la guerra que libran los grupos del crimen organizado Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima.



Esta disputa no solo ha dejado 3 438 víctimas de homicidios dolosos en los primeros nueve meses del año, sino también 2 483 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.