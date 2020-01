Restos óseos hallados en Pomasqui no son de David Romo

LEA TAMBIÉN

Los resultados del laboratorio fueron negativos. Los huesos hallados en una quebrada de Pomasqui (noroccidente de Quito) no son de David Romo.

La mamá del chico, Alexandra Córdova, dijo que está feliz de que los huesos no pertenezcan a su hijo. Su esperanza es encontrarlo vivo. Por eso dijo que continúa la preocupación al desconocer su paradero. Él desapareció el 16 de mayo del 2013.



“Quiero encontrarlo bien. Que esté vivo. A eso me aferro”, dijo la madre, este lunes 6 de enero del 2020.



Las investigaciones sobre los huesos encontrados en una quebrada de Pomasqui no concluyen. La Fiscalía ha abierto un expediente para conocer la identidad de la persona a quien pertenecen los restos encontrados el 29 de noviembre del 2019.



Además, en ese lugar se encontraron días después, el 17 y 20 de diciembre, otros restos.



Trabajadores que realizaban trabajos de mantenimiento en la quebrada ubicada cerca de la calle García Moreno reportaron los hallazgos.



La madre de David pide que las investigaciones se aceleren, para saber dónde está su hijo.



Las versiones indican que David fue visto por última vez en el sector de Pomasqui.



Desde entonces se han realizado búsquedas por parte de personal especializado, pero no han existido resultados.