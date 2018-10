El CNE transitorio restituyó la personería jurídica al movimiento Ruptura de los 25

LEA TAMBIÉN

El movimiento Ruptura de los 25 recuperó su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La noche de este lunes, 1 de octubre del 2018, el Pleno del CNE transitorio resolvió restituir los derechos de participación a esa organización política.



Los vocales encargados aprobaron la resolución, con base en el informe técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, que sustentó el cese de funciones del anterior CNE. El documento determinó que la eliminación de la personería jurídica de Ruptura de los 25 no cumplió el debido proceso.



El informe técnico, en su parte resolutiva, reza que “la extinción del Movimiento Político Ruptura de los 25 no es una sanción cualquiera. Se trata de la más grave que pueda imponerse a una persona jurídica, el equivalente a una pena de muerte”. La organización fue eliminada del Registro Nacional de Organizaciones Políticas en julio del 2014, cuando presidía el organismo electoral Domingo Paredes.



Diana Atamaint, vicepresidenta encargada del CNE, recalcó que a más del informe del Cpccs transitorio, las áreas técnicas y jurídicas del ente electoral recomendaron la restitución de la personería jurídica a Ruptura. Sin embargo, aclaró que el movimiento ya no podrá participar en las elecciones seccionales del 2019, pues ya se cerró el registro de organizaciones habilitadas para ese fin.

Algunos de los exmilitantes de Ruptura de los 25 se desempeñan como ministros y secretarios de Estado en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ese es el caso de la titular del Ministerio del Interior, María Paula Romo. Y del secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.