Los hoteles y restaurantes son una alternativa para festejar a Quito

La agenda oficial de los eventos para las Fiestas de Quito se lanzó la tarde del martes anterior, 20 de noviembre del 2018, un día antes del primer evento: el Desfile de los 47 mercados.

La Cámara de Turismo de Pichincha (Captur), la Asociación de Restaurantes de Pichincha y los hoteleros coinciden en un punto: la agenda se presentó demasiado tarde.



Ese retraso, según Diego Vivero, presidente de Captur, no permitió que los empresarios turísticos armaran paquetes o promociones para alentar la llegada de viajeros nacionales.



“La agenda de Fiestas de Quito no puede ser el secreto mejor guardado. La programación debe estar a cargo de un ente que maneje el turismo”.



Verónica Sevilla, gerenta de Quito Turismo, señala que ese retraso tuvo que ver con la reducción del presupuesto para este año, lo cual obligó a la Alcaldía a ajustarse a una programación que sea cubierta con los USD 805 567 asignados en la reforma presupuestaria aprobada por el Concejo.



Las estimaciones del Municipio, según Sevilla, son que del 1 al 6 de diciembre del 2018, por el aeropuerto, ingresen 10 629 viajeros no residentes en la capital. También se prevé la llegada de 30 000 visitantes desde los cantones aledaños al Distrito Metropolitano.

El Hotel Quito se alista para las fiestas con Báilalo Quiteño y Farra a lo quiteño. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Los actores del turismo creen que no hay un programa que tenga la suficiente convocatoria para atraer a turistas extranjeros y, en lo que se refiere a los nacionales, el que el 6 de diciembre sea un feriado local, tampoco ayuda.



En medio de este escenario, los restaurantes y hostales del Centro son dos tipos de negocios que tienen más expectativas sobre al movimiento económico que pueden generar las fiestas de la capital.



En el ingreso del Pasaje Arzobispal, ubicado en la Plaza Grande (centro), una lona mediana anuncia serenatas quiteñas en uno de sus restaurantes, durante las fiestas. A lo largo de ese pasaje se pueden observar banderas de Quito, además de carteles alusivos a la programación oficial.



Allí se ubica el restaurante Hasta la Vuelta Señor. Su gerente, Marco Bedoya García, dice que su estrategia para este año es hacer un evento musical cada noche, desde el 4 al 6 de diciembre. “Vamos a habilitar un espacio para jugar el tradicional 40 y la degustación de canelazos y comida”.



Esta estrategia adoptada por Bedoya se replica en otros sitios. Para Joffre Echeverría, presidente de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, esta es la única alternativa ante la falta de una propuesta articulada entre el sector privado y el Municipio quiteño, para contar con un evento que reemplace a la feria taurina Jesús del Gran Poder, que fue suspendida hace seis años.



Patricio Guerrero es gerente de Operaciones del Hotel Patio Andaluz, ubicado desde hace 15 años en el Centro Histórico. Él cuenta que habrá menú quiteño tradicional con precios asequibles. “Habrá promociones de 2x1. El martes 27 será la comercialización de hamburguesas a un costo de USD 10,50. El miércoles prepararemos locro a 7,10. El jueves habrá postres desde USD 5,50 hasta 8”. En este local tampoco faltarán los canelazos.



El Hotel Quito también se suma a la oferta. Rafael Chiriboga, gerente de Mercadeo, cuenta que están preparando el Festival Báilalo Quiteño, que será a las 20:00 del 5 de diciembre. El costo es de USD 65 por persona y se podrán consumir bocaditos de sal y dulce, paella y barra libre de sangría o cerveza. A esto se sumará la presentación de una orquesta.



En el restaurante Techo del Mundo, del mismo hotel, por USD 45 la gente disfrutará de la Farra a lo quiteño. Se presentará el trío Luz de América, del 30 de noviembre al 1 de diciembre. La Asociación de Hoteles y Hostales del Centro Histórico, que representa a 36 establecimientos de alojamiento, tiene reservas del 65% de su disponibilidad. En total, cuenta con 300 habitaciones.



Lenin Campaña, presidente de la Asociación, señala que esperan a turistas de entre 21 y 31 años. Estas hostales se ubican, sobre todo, en La ­Tola Colonial.



La estrategia que utilizan es promocionar las actividades tradicionales organizadas en el barrio por las fiestas de Quito. “Lo que nos tocó hacer es tomar la agenda que presentó el Municipio y armar nuestra propia oferta”, asegura.



Agenda de Fiestas





Carrera de coches en Las Casas

La primera válida de la tradicional competencia Jorge Aguilar Veintimilla se inicia este sábado 24, a las 08:00, en Las Casas, desde la calle Villavicencio hasta La Isla.



Cotocollao tiene listo su desfile

Desde las 10:00 de hoy, 29 grupos culturales de esta zona del norte de la ciudad participarán en el desfile de las identidades por las calles. Se presentarán unos 530 danzantes.



Desfile

Hoy (24 de noviembre) es la Ruta de Autos Clásicos

A las 10:30, unos 150 autos clásicos iniciarán su recorrido desde el parque Itchimbía hasta el parque Bicentenario. Los vehículos se quedarán en exhibición hasta las 17:00.



Parroquias

En Conocoto hay un concierto

Para la noche de hoy, desde las 19:00, Conocoto será el centro del festejo en las parroquias ubicadas en el oriente de Quito. Allí se realizará el concierto de El Cantor de Mi Parroquia.



Estudiantes

Un desfile a favor del respeto

Mañana habrá el desfile Juntos construimos Respeto, en el que participarán bandas de paz y bastoneras. Partirá del redondel de El Calzado, a las 09:00, hacia la Atahualpa.