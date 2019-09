Restaurante palestino en Sao Paulo es atacado con gases lacrimógenos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un restaurante palestino en la región central de Sao Paulo, que se ha convertido en referencia de la cultura y gastronomía árabe en la mayor ciudad brasileña, fue atacado este domingo por cinco desconocidos que lanzaron en su interior gases lacrimógenos y espray de pimienta.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 1 de septiembre del2019, cuando varios trabajadores, en su mayoría inmigrantes palestinos, sirios, cubanos y argelinos, estaban todavía dentro del establecimiento después de la presentación de un libro de la escritora chilena Lina Meruane y de un recital de la banda Graziela Medori e Os Brazucalias.



Meruane había acabado de lanzar en el restaurante, de nombre Al Janiah, la versión en portugués del libro Tornarse palestina.



Según testigos, tres de los cinco hombres, uno de ellos con una camiseta con la bandera del estado de Sao Paulo, abrieron la puerta del restaurante, localizado en el céntrico y bohemio barrio de Bela Vista, y lanzaron gases lacrimógenos, además trataron de impedir que las personas que se encontraban adentro pudieran salir.

Después fue lanzado el espray de pimienta y los responsables emprendieron la huida, como constatan las cámaras de seguridad de la calle y del restaurante.



Las personas salieron del lugar protegiéndose del humo, con sillas y chaquetas, y no resultaron heridas.



La administración del restaurante indicó que no registró denuncia policial porque las autoridades no atendieron el llamado de emergencia de las personas que pidieron ayuda y comunicó que mantendrá la programación prevista para esta semana.



El diputado federal y exministro de Salud Alexandre Padilha, del opositor Partido de los Trabajadores (PT), publicó en su perfil de la red social Twitter que el odio que destila en sus palabras el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, "incentiva acciones como ésta, sin propósito, sin motivo, sin explicación".



Exactos tres años atrás, el mismo restaurante fue objeto de un ataque similar con gases lacrimógenos lanzados desde el andén y en el que ninguna persona resultó herida.



En 2017, un año después de su apertura, el propietario Hasan Zarif y otro ciudadano palestino fueron arrestados por una confusión durante una manifestación convocada por grupos de derecha contrarios a la ley de inmigración.