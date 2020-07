Seis respuestas del Ministerio de Educación sobre las clases en Sierra y Amazonía

LEA TAMBIÉN

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, ofreció una breve rueda de prensa la mañana de este miércoles 29 de julio del 2020, para explicar el acuerdo MinEduc-MinEduc-2020-00038-A, que habla sobre la educación abierta, que incluye la oferta virtual y en línea.

Son propuestas no pensadas para sobrellevar la emergencia sanitaria sino a largo plazo, de modo permanente. Además de reforma a una normativa sobre homeschooling. Esto de cara al próximo ciclo lectivo 2020-2021, en Sierra y Amazonía, en medio de la pandemia del covid-19. Resumimos seis puntos importantes:

1. No habrá incrementos en los montos de las pensiones mensuales para el ciclo lectivo 2020-2021, que empezará en septiembre, en Sierra y Amazonía. Los planteles particulares deberán mantener el rubro cobrado hasta el período que finalizó. Si no se respetara eso, los padres de familia deben denunciarlo en los distritos.



2. Además, según la Ministra, los padres de familia y colegios podrían llegar a acuerdos, contemplados en la Ley Humanitaria, para obtener descuentos de hasta el 25%, si demuestran reducción salarial o despidos, que hayan mermado sus ingresos, a causa del coronavirus.



3. El pago del 65% de las pensiones cobradas hasta el ciclo anterior, para las clases virtuales y ‘online’, no rige para todas las unidades privadas. Solo para aquellas que hagan un trámite para ampliar sus modalidades, más allá de lo presencial, bajo el sistema de la educación abierta. Sin embargo, mientras dure la emergencia sanitaria, los colegios particulares podrán definir, con los padres, cómo continuar ofreciendo el servicio educativo, de modo no presencial.



4. Los padres, aclaró la Ministra, deberán escoger al inicio del año lectivo si desean que sus hijos terminen todo el período (los dos quimestres) bajo esas modalidades, en los colegios que los ofreciera de modo permanente, más allá de la modalidad presencial, a la que se retornará, cuando se termine la emergencia sanitaria. También hay una tercera opción, el homeschooling o educación en casa, con padres como tutores o con el guía que escojan. En ese caso el pago será del 30% de la pensión mensual cobrada hasta el año anterior. Antes el homeschooling solo era para chicos deportistas, con una enfermedad catastrófica o que por razones de movilidad humana no puedan estudiar en un plantel.



5. Este Diario le consultó a la Ministra de Educación sobre una regulación para los primeros meses del próximo ciclo lectivo, en que las clases quizá no sean presenciales, por la emergencia. Contestó que son necesarios los acuerdos entre padres y colegios. Y que en todo caso existe una variedad de colegios particulares, con pensiones desde los USD 3 hasta los 1 000, que los padres pueden elegir. Además la educación fiscal.



6. El Ministerio mantiene la fecha de inicio de clases, 1 de septiembre del 2020. En caso de que el riesgo de contagio se mantenga alto y el Comité de Operaciones de Emergencia COE así lo determine, dijo, seguirán con el plan ‘Aprendemos en casa’. Y aseguró que no solo incluye clases virtuales sino teleeducación, más acceso a la plataforma del Ministerio. “También estamos listos para el siguiente escenario, Aprendemos y nos cuidamos juntos”, dijo en relación a un retorno progresivo a las aulas.