Respuestas a las dudas frecuentes sobre la calificación y la ‘central de riesgo’

Como en el sistema educativo se evalúa a los estudiantes con puntajes que reflejan su desempeño, en sistema financiero y comercial también se evalúa a las personas con puntajes, pero en este caso, se lo hace para conocer su desempeño como buenos o malos pagadores de sus deudas.

Si alguna vez le negaron un crédito, es probable que haya sido por su puntaje crediticio. Si quiere mejorarlo, es importante que primero conozca más sobre este sistema.



Estas son algunas dudas frecuentes respondidas con información proporcionada por los burós de crédito Equifax y Aval, y por especialistas en educación financiera.



¿No me dieron un crédito porque estoy en la central de riesgo?



Es un error pensar que un crédito se niega a una persona por estar en la famosa ‘central de riesgos’. En realidad, la central de riesgos no existe como tal desde el 2012. En la actualidad, lo que existe es el registro de datos crediticios, que maneja la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, en este espacio se registra solo el historial crediticio de una persona dentro del sector financiero (banco, cooperativa, mutualista).



Los buró de crédito son las empresas que manejan la información completa del historial crediticio de las personas que hayan obtenido alguna vez un crédito en el sector financiero, en casas comerciales y empresas de telefonía.



De ahí que, si a la persona se le niega un crédito es porque la empresa o entidad financiera a la que lo solicitó, evaluó su historial y consideró que es muy riesgoso darle el crédito, con base en lo que refleja el historial.



¿Qué refleja mi historial crediticio?



El historial muestra la forma en la que una persona cumple con sus obligaciones; es decir, la manera cómo cada persona paga su crédito. Cuando una persona accede a un crédito en el sector formal, está autorizando para que la información sea compartida por el otorgador de crédito a un buró.



El buró es la entidad que va registrando el pago o no pago de esas obligaciones y luego, por medio de modelos analíticos, construye un puntaje o ‘score’ de la persona. Los puntajes llegan hasta 999 y se agrupan en categorías que generalmente son nombradas con letras. Por ejemplo, el mejor pagador, con los puntajes más altos estará en la categoría AAA.



¿Es mejor evitar entrar en los registros de los buró?



Si en algún momento sueña con comprar un carro, una casa o estudiar fuera del país con un préstamo, lo más recomendable es que esté dentro de los registros del buró, pero que ese registro lo muestre como un buen pagador.



Guillermo Granja, especialista en educación financiera, señala que lo más recomendable es comenzar a construir un historial con pequeños compromisos y pagarlos a tiempo. De manera que si en algún momento llega a necesitar un préstamo más grande, no llegará con una hoja en blanco a pedir que confíen en usted y le den un crédito sin saber qué tan buen pagador es. Si no saca un préstamo o compra algo a crédito, nunca estará en los registros de burós y tampoco tendrá un historial.



¿Cuándo es ideal comenzar a construir el historial crediticio?



En Ecuador una persona puede acceder a un servicio o producto a crédito a partir de los 18 años.



No existe un momento ideal para comenzar a crear la historia de crédito; sin embargo, lo recomendable es comenzar a acceder a préstamos cuando se tiene un ingreso fijo seguro y cuando se ha analizado que tendrá la capacidad de pagar el compromiso.



¿Qué toman en cuenta las empresas para calificar a una persona como buena pagadora o mala pagadora?



El buró de crédito elabora la calificación con modelos estadísticos, pero no decide si le darán un crédito o no a la persona. Es la entidad a la que usted le pide el crédito la que al final decide si lo otorga y bajo qué condiciones. Eso variará de acuerdo con las propias políticas comerciales y crediticias de cada empresa.



En general, se considera que una persona con puntaje crediticio por encima de 600 tiene una buena calificación, sin embargo, esto no significa que alguien con menos puntaje no reciba un crédito.



Cada entidad puede esperar un nivel de riesgo diferente, esto quiere decir que un prospecto puede ser negado para un crédito en una entidad, pero el mismo prospecto podría ser aprobado en otra. Esto normalmente se da porque las herramientas de medición y evaluación de riesgo y la expectativa del riesgo de crédito máximo son diferentes en cada institución.



¿Mi historia de crédito permanece por siempre en los burós?



La información crediticia se actualiza cada mes. El buró de crédito registra las operaciones de los últimos tres años y hace análisis con la información histórica, pero cada empresa tiene sus propios modelos.



¿Cómo obtengo mi historial crediticio?



Granja recomienda acceder al reporte de deudas al menos cada trimestre. Es importante acceder a este reporte, porque así podrá solicitar la corrección de información que pudiera ser inexacta y estar al tanto de todos sus movimientos.



El reporte de deudas con el sector financiero se obtiene de manera gratuita en la Superintendencia de Bancos, solicitándolo a través de un formulario. Los burós de crédito suelen ofrecer reportes con información más compleja y especializada y tienen tarifas que varían de acuerdo a lo que requiera el cliente.



¿Cómo mejoro mi historial?



La única forma de mantener un perfil atractivo es estar al día con el pago, aquello permitirá tener acceso a fuentes de financiamiento cada vez mayores.



Consulte el reporte de deudas para tener la certeza de las entidades con las que se mantiene obligaciones y las cantidades que se adeudan. Una vez que se conocen todas las obligaciones crediticias se puede iniciar con una reestructuración de las deudas si es que tiene problemas para cumplir con sus compromisos.



Otra recomendación es adquirir una deuda pequeña y empezar a pagarla puntalmente para que se registre una mejora en el cumplimiento de los pagos.

No caiga en ofertas que prometen limpiar el historial crediticio, estas acciones son ilegales y fraudulentas.