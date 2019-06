Ambulancia que atendió a Mishell Cuñas llegó en 21 minutos y 55 segundos, indica el ECU 911

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se reunieron ayer con los familiares de Mishell Cuñas, la joven de 24 años que la semana pasada murió atropellada en el parqueadero de un centro comercial de Cumbayá.

Lo hicieron para dialogar sobre los tiempos de respuesta del ECU 911 empleados en esa emergencia, registrada el martes 4 de junio. A las 09:30 de ese día, Mishell fue atropellada mientras caminaba en el parqueadero; la persona que conducía el vehículo escapó, según versión de testigos.



Los allegados de la víctima y su abogado, Carlos Quinchuela, aseguran que la ambulancia y los paramédicos se demoraron 50 minutos en llegar al lugar del accidente.



Pero Juan Zapata, director del ECU 911, sostiene que arribaron en 21:55. El defensor de la familia señaló que tras el accidente, Mishell incluso llamó por teléfono a su padre en sus últimos momentos de vida para explicarle lo que ocurrió.



Quinchuela cree que hubo negligencia en la atención de la emergencia.



El director del ECU 911 se solidarizó con la familia de la joven y explicó: “Aquí estamos para abrir las puertas, no vamos a tapar absolutamente nada porque siempre necesitamos la voz de la gente, que nos diga qué es lo que ocurre para poder mejorar”.



En ese sentido, Zapata manifestó que no se aceptarán ni se justificarán negligencias por parte de los operadores que atienden las llamadas. Pero aclaró que en el caso específico de Mishell sí se cumplió con los procesos. “El operador actúa en los tiempos y con protocolos adecuados (...) Estamos dentro de los tiempos”.



Según el funcionario, a quien hay que llamar la atención es a la persona que cometió esta acción imprudente y acabó con la vida de un ser humano. Zapata anunció que en los próximos días entregarán una aplicación (tecnológica) “donde la gente tenga su voz, que nos diga exactamente qué problema tuvo para poder mejorar la atención”.



El excoronel de Policía y quien se desempeñó como secretario de Seguridad en la alcaldía de Mauricio Rodas, dijo que el trabajo que ejercen los funcionarios del ECU 911 es complejo. En lo que va del año se han atendido cerca de seis millones de llamadas.



Zapata realizó un llamado a la ciudadanía para que haga un buen uso del servicio 911 porque ya registran un 40% de llamadas (2 056 000) que son por mal uso de la línea (falsas e indebidas). “Eso provoca una acumulación (de comunicaciones)”.



En el caso de la muerte de Mishell, el director del ECU 911 indicó: “Vamos a dar la apertura para entregar todas las grabaciones, hacer un mapeo del centro comercial y las posibles salidas, con las horas, para determinar al vehículo y quién lo conducía”.



De otro lado, Quinchuela indicó que la ambulancia sí se demoró en asistir la emergencia. Con base en los testimonios de cuatro personas, el abogado indicó que ayer se rindieron versiones por la muerte de la joven. “Créame (dirigiéndose a Zapata), el tiempo que usted me da no es el mismo. En tal sentido, una persona puede fallar por la crisis, dos tal vez, pero cuatro que no tienen conexión y rindieron versión ayer establecen que ese tiempo varía”.



Una diligencia de toma de versiones por la muerte de Mishell Cuñas se realizó el miércoles en la Fiscalía de Tránsito. Según Quinchuela, hay un delito de muerte culposa (art. 377 del Código Orgánico Integral Penal) con un agravante, el cual se configuró cuando la conductora del vehículo se dio a la fuga después del accidente.