En siete días se tendrá respuesta a las denuncias en procesos de contratación del Hospital Pablo Arturo Suárez

La secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, informó este miércoles 21 de agosto del 2019 que en un plazo de siete días se tendrá una respuesta para las denuncias sobre procesos de calificación y adjudicación de insumos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado en el norte de Quito.

Esto, luego de una investigación que se realizará, ya que la Secretaría recibió todos los expedientes de varios procesos de contratación que han sido elevados al portal de Compras Públicas y han sido ya adjudicados en algunos casos, aseguró Ordóñez.



Además señaló que esa secretaría recibió la solicitud desde la Vicepresidencia de la República para que se investiguen los procesos de contratación en el área de traumatología de la casa de salud, desde el 2012.



“No vamos a permitir que se obstaculice la atención por intereses particulares”, dijo Ordóñez. “Los procesos de contratación deben darse de manera transparente. No direccionados ni entregados de manera directa o por presión de algún funcionario”.



Por su parte el gerente general del hospital, Walter Luna, garantizó que todos los servicios de la casa de salud se encuentran funcionando con normalidad, incluidos los de traumatología. “Tenemos 30 servicios. Se encuentran trabajando todos nuestros quirófanos, el área de laboratorios, imagen, consulta externa, emergencia”.



Luna comentó que este miércoles recibieron la visita del vicepresidente Otto Sonenholzner en el Pablo Arturo Suárez, quien -sostiene- pudo constatar personalmente que no hay ningún paciente, especialmente en traumatología, que no haya sido atendido o derivado.



Para esa área, explicó Luna, los pacientes que llegan están siendo atendidos con primeros auxilios y transferidos a la red pública de salud: hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a clínicas privadas.



El área concerniente a las operaciones de traumatología -señaló el gerente del hospital- se declaró desierta. “Estamos investigando porque la comisión que intervino en este proceso son tres traumatólogos. Se están haciendo todas las investigaciones del caso para determinar cuáles fueron la causas y aplicar las sanciones correctivas si el caso lo amerita”.



Luis Loor, subsecretario nacional de Provisión de los Servicios de Salud subrogante, aclaró que no es un tema de falta de recursos, ya que al Pablo Arturo Suárez se le asignaron los recursos necesarios. Además enfatizó en que todos los pacientes están siendo atendidos en los servicios de emergencia y resueltas sus patologías a través de la derivación a la red pública y privada.



El nuevo gerente de la casa de salud lleva un mes y medio en funciones. Aclaró que el doctor Juan Barriga, quien denunció irregularidades, no ha sido separado del hospital y sigue en funciones en el área de traumatología. Sin embargo dejó la coordinación del área y ahora la ocupa otro médico.



Además aseguró que al momento se encuentran abastecidos en tema de medicamentos. En cuanto a los procesos de traumatología, “el Ministerio de Salud nos ha asignado recursos y están en proceso de subasta como lo manda la ley”, dijo Luna.



Las listas de pacientes que esperan una cirugía -señaló- están siendo depuradas.