Responsables de sitio web para adultos testificarán sobre actividades del portal

Los dos principales responsables de MindGeek, la empresa propietaria de PornHub, el mayor portal gratuito de contenido para adultos del mundo, tienen previsto testificar este viernes 5 de febrero del 2021 en el Parlamento canadiense después de que la compañía fuese acusada de acoger videos sexuales con menores, de violaciones y de venganza en sus páginas.

Los parlamentarios canadienses han convocado a Feras Antoon, consejero delegado, y David Tassillo, director de operaciones, de MindGeek, una de las mayores empresas de contenido para adultos del mundo con sede en Montreal y que es propietaria de webs como PornHub, Brazzers y Reality Kings.



Un comité de la Cámara Baja del Parlamento canadiense está analizando la protección de la privacidad y la reputación en plataformas como PornHub.



PornHub atrae cada mes 3 500 millones de visitas, lo que coloca a la web en una de las 10 más visitadas en todo el mundo. MindGeek tiene unos USD 460 millones de ingresos al año y emplea a 1 800 personas en todo el mundo.



MindGeek, que está registrada en Luxemburgo pero que en la realidad opera desde Canadá, fue acusada en diciembre del año pasado por el columnista de The New York Times Nicholas Kristof de operar PornHub, una especie de YouTube del contenido para adultos donde los usuarios publican material directamente, a base de pornografía infantil.



Kristof escribió que PornHub "está infectado con videos de violaciones. Monetiza violaciones infantiles, pornografía de venganza, videos de cámaras espía con mujeres duchándose, contenido racista y misógino e imágenes de mujeres asfixiadas con bolsas plásticas".



Tras la publicación del artículo, las compañías de tarjetas de crédito Visa y MasterCard anunciaron que dejarían de procesar pagos a los sitios de MindGeek.



Posteriormente, las dos compañías limitaron la prohibición a PornHub y reanudaron el procesamiento de pagos de las webs de MindGeek que utilizan videos realizados con actores de contenido para adultos profesionales.



Tras las medidas adoptadas por Visa y MasterCard, PornHub procedió a retirar de su web millones de videos cuya autoría no pudo ser verificada y impuso medidas de seguridad como sólo permitir la publicación de material cuyo propietario es identificable.



Estas medidas han reducido de 13,5 millones a 3 millones el número de videos que contiene PornHub.



Pero ahora MindGeek se enfrenta a una posible demanda colectiva solicitada ante los tribunales canadienses por una mujer que acusa a la compañía de colgar a través de PornHub un video de la violación que sufrió cuando tenía 12 años.

Los tribunales de Canadá tienen que decidir si autorizan la demanda colectiva contra la empresa de Montreal en la que la víctima, que no ha sido identificada, solicita una indemnización de USD 600 millones de dólares.