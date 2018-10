Resolución sobre Espín se aprobó entre reparto de frutas picadas y falta de consenso en oficialismo

LEA TAMBIÉN

Con 73 votos de 114 legisladores presentes, la Asamblea aprobó hoy una resolución relacionada con la visita de la correísta Sofía Espín a una detenida por el caso del secuestro al político Fernando Balda que involucra al expresidente Rafael Correa.

El documento, de tres artículos, dispone la comparecencia del ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, para que presente un informe de lo ocurrido el 24 de septiembre pasado en una cárcel de Quito, ante la Comisión Multipartidista que en los próximos días conformará el Pleno para investigar el tema.



La resolución alude a "observar las cuestionables conductas de la asambleísta Sofía Espín, quien faltando a una sesión de la comisión a la que pertenece" visitó a la exagente Diana Falcón en la cárcel donde está recluida.



El accionar de la asambleísta, apunta el texto, “ha dejando una tela de sospecha que afecta la imagen de una Asamblea Nacional respetuosa de la independencia de funciones y que desmerece el ejemplar rol que deben tener los y las legisladoras”.



Por último, con esta resolución, la Asamblea "reafirma el compromiso de respeto a la independencia de funciones y el derecho a una justicia sin injerencias ni presiones políticas de ninguna naturaleza".



Previo a la votación, que se suspendió el martes pasado por falta de consensos en el Pleno, hubo intervenciones de Esteban Bernal (CREO), proponente del texto, de Luis Fernando Torres (PSC), Ximena Peña, coordinadora de Alianza PAIS y de la también oficialista María José Carrión.



Bernal aceptó las sugerencias de sus colegas y aceptó que su propuesta sea modificada. Por ejemplo que se incluya la palabra "disponer" en lugar de "solicitar" la comparecencia del ministro Granda, como lo planteó Torres. O "reprobar" por "observar" la conducta de Espín como pidió Peña.



Del lado de la bancada correísta, mientras al interior del Pleno se repartía ensalada de frutas entre los parlamentarios, tomó la palabra Cristóbal Lloret, coordinador del grupo.



"Durante dos días, al revés y al derecho he revisado los temas que se le acusan a Sofía Espín. No hay delito ni en vía judicial ni en vía administrativa", enfatizó.



Lloret les advirtió que "el día de mañana puede ser Sebastián o Karina" quienes afronten un proceso similar, aunque no precisó apellidos.



Al final, los 28 correístas votaron en contra de la resolución. También hubo 13 abstenciones en el bloque oficialista Alianza PAIS y sus aliados, entre ellos José Serrano, presidente destituido de la Asamblea, Silvia Salgado, Kharla Chávez, Montgómery Sánchez y Esteban Albornoz.



Espín dijo a la prensa que se defenderá en las instancias que correspondan ante lo que calificó de "show político". Mientras, Peña reconoció que le "preocupa" que la votación en su bancada no haya sido unánime.

Previo a esta votación el Pleno recibió en comisión general a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes plantearon reformas al Código de la Democracia.