Residencias de ancianos focos del coronavirus en España

Dos focos de contagio en residencias de ancianos de la región de Madrid han disparado los casos de coronavirus en España hasta los 345, con cinco ancianos fallecidos, anunciaron las autoridades sanitarias.

Los nuevos casos en las últimas 24 horas son 82 y la mayor parte de ese número se concentran en la región de la capital debido a numerosos contagios en dos residencias de ancianos, una en Madrid y otra en la localidad Valdemoro.



Las residencias de ancianos "nos preocupan de manera especial, por lo que hay que tener mucho cuidado", afirmó en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.



Hoy se divulgaron dos nuevos fallecimientos de ancianos de 87 y 76 años, ambos con problemas de salud previos, y además hay 12 nuevos casos en los que no se ha identificado el origen del contagio.



Simón indicó que las autoridades españolas no van a cambiar el nivel de alerta, que se mantiene en la "fase de contención" y no se considera necesario pasar a la "fase de mitigación".