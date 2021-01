En residencia de adultos mayores exclusiva en Quito, no geriátrico, se vacunó contra el covid-19

El llamado Plan Vacunarse avanza en medio de críticas en Ecuador. A una semana de la llegada de 8 000 dosis, contra covid-19, se cuestiona el criterio de selección de la población prioritaria.

Trabajadores de salud y de limpieza -en contacto con pacientes con covid-19- y residentes y cuidadores de los geriátricos eran los perfiles que se escogerían hasta marzo.



El martes 19, en un comunicado, el Ministerio de Salud informó que según el plan piloto llegarían a 95 puntos de todo el país. En su sitio web aparecen planta central, 81 hospitales y 14 centros gerontológicos (96 puntos).



De estos últimos, el que no es considerado público pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. No se observan geriátricos privados. Este Diario consultó con dos de la capital y hasta ahora solo les han pedido llenar datos.



Entre los 95 centros no constan el Hospital de Los Valles y el condominio para adultos mayores Senior Suites Rivera del Río, de Cumbayá. Allí estuvo una brigada de vacunadores el pasado sábado 23 de enero. No se ha dicho cuántas dosis se usaron.



Al respecto, el ministro Juan Carlos Zevallos contestó que “el personal de salud y residentes gerontológicos de todo el país tienen derecho a ser vacunados, no solo los públicos”. La próxima semana -anunció- iremos al Hospital Metropolitano y a la Clínica Colonial. En febrero 3 y 4 al gerontológico del Municipio.



Al consultarle si él tiene un familiar en el denominado por la Cartera centro gerontológico del Hospital de los Valles, lo confirmó. En redes sociales se difundió el nombre de su madre. Su respuesta generó críticas porque además no se trata de un centro gerontológico sino de un edificio de departamentos para adultos mayores.



En el 2015, su administradora precisó a EL COMERCIO: “No es un geriátrico, es un edificio de residencia”.



Según la norma técnica para la implementación y prestación de servicios de atención y cuidado de adultos mayores, vigente desde 2019, quienes habitan en gerontológicos no pueden ser atendidos por familiares y carecen de residencia por su condición de pobreza o de vulnerabilidad.



Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, se pregunta cuándo entrarán al cronograma de vacunación “los 13 gerontológicos de administración directa que atienden a 440 adultos mayores o los 45 con los que el MIES tiene convenios, y que albergan a 1 731 ciudadanos.



Hasta febrero, el plan es aplicar las dosis a 43 000 personas. La semana anterior llegó el 9,3% de 86 000 dosis. Carlos Ortega, del Comité de Transparencia de Vacunación, indicó que hasta el martes 26 de enero se habían aplicado 2 500.



Caridad Vela, secretaria de Comunicación, señaló que no está previsto recibir otro lote de vacunas en esta semana. Y sobre el pedido de que el Ministro renuncie, en Radio Sucesos, aseguró que cuenta con el respaldo del Mandatario. “Cien por ciento, el Presidente y todo el Gabinete”.

En la Asamblea, la tarde de ayer, se discutía un posible juicio político a Zevallos.



En Ibarra y Otavalo, donde se inmunizó ayer, médicos protestaron por el hermetismo; no se dijo cuántas dosis hubo. En Chimborazo, el Colegio Médico denunció que se vacunó a quienes no tratan covid-19. En Azuay, el sindicato de obreros de la Salud pedirá transparencia esta mañana ante la Coordinación Zonal.