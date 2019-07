Reservas cerrarán por debajo de la meta con el FMI, según el BCE

LEA TAMBIÉN

Una de las metas más difíciles de alcanzar para el Gobierno, dentro del acuerdo económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es la de reservas internacionales (RI) para el 2019.

Las reservas, que están en manos del Banco Central (BCE), son divisas que tiene el país para pagar las importaciones y el servicio de la deuda y son un respaldo en efectivo para hacer frente a ‘shocks’ externos o eventos inesperados.



El monto de este indicador es clave, porque debe cubrir por lo menos el volumen de depósitos del sistema financiero en el Central, en caso de que necesiten liquidez.



Hasta el 19 de julio pasado, las RI sumaron USD 4 129,8 millones; es decir, respaldaron un 90% los depósitos del sistema financiero (incluido CFN y Biess) en el BCE, según datos del último reporte del ente.



En los últimos años, la mayor preocupación de la banca era que las reservas no cubrían ni siquiera los depósitos de las instituciones financieras privadas en el BCE. Según la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), eso mejoró este año y ya cubren en un 160%.



Sin embargo, a María Laura Patiño, consultora en finanzas internacionales, le llama la atención que el indicador decreció USD 209 millones entre el 12 de julio y el 19 de julio. “El compromiso con el FMI era ir fortaleciéndolas, no debería caer así en una semana”, dijo.

Ella explicó que en dolarización es importante que cada dólar de las reservas cubra todos los pasivos exigibles, es decir, el dinero depositado en el Central por los bancos, los gobiernos locales, el Biess, etc.



“Para que las reservas no estén en un vaivén, dependiendo de desembolsos de nueva deuda, el Estado debe capitalizar al BCE devolviéndole el dinero de los bonos que le obligó a comprar y dejando de entregar utilidades al Ministerio de Finanzas”, consideró la experta.



El BCE propondrá cambios legales para que las utilidades se queden en el ente.



Ecuador acordó con el FMI terminar el año con reservas por USD 4 999 millones, pero en el informe de la primera revisión de metas, presentado en junio pasado, el multilateral aceptó que el país relaje la cifra de RI a USD 4 679 millones.



Pero, según Verónica Artola, gerenta del BCE, este año no se alcanzará ese monto, sino unos USD 3 500 millones.



El documento del FMI detalla que el país propuso un cambio en la definición de reservas para que no se incluyan en el cálculo factores que no pueden ser controlados por el Gobierno. Además, se detalla que el Fisco deberá pagar USD 1 000 millones a proveedores el segundo semestre y prevé menos producción petrolera, lo que reduciría las reservas.



El ajuste a la meta de RI será uno de los temas a analizar desde el 12 de agosto, cuando el equipo técnico del FMI realice una segunda visita de revisión de objetivos. “En noviembre y diciembre salen muchos recursos. Hay apertura del equipo del Fondo para revisar este indicador”, mencionó Artola.



Hanns Soledispa, director de Exponential Research, explicó que los sueldos del sector público (que se incrementa en diciembre por el pago del bono navideño) así como el servicio de la deuda son otros factores de presión para las RI en el último trimestre del año.



Soledispa añadió que el país debe mejorar otros indicadores como la inversión extranjera y las exportaciones para fortalecer las reservas. “La economía del país va a crecer menos por el ajuste fiscal, además, hay incertidumbre sobre las reformas laborales y tributarias. Eso bloquea expectativas de inversión y frena a los empresarios. Todo ello se reflejará en menos inversiones y exportaciones”, indicó.



Julio José Prado, presidente de la Asobanca, reconoció que la meta de casi USD 5 000 millones de RI era “bastante” ambiciosa. “Aún no se conoce el avance de las negociaciones de monetización de activos públicos; si esto se concreta, la meta de reservas internacionales podría ser alcanzada”.



Según el Ministerio de Finanzas, la monetización (concesión al sector privado de activos estatales) dejaría USD 1 000 millones este año. Si las reservas se mantienen en USD 4 000, como ha sucedido desde que el país firmó el acuerdo con el FMI, se llegaría a la meta.



Mantener el monto en USD 4 000 millones dependerá de cómo el Gobierno logre ajustar gastos y atraiga más divisas, señaló Soledispa.