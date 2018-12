Las reservas internacionales llegaron al nivel más bajo del año

LEA TAMBIÉN

Las reservas internacionales (RI), que son los recursos financieros en divisas de un país para pagar los bienes de importación y el servicio de la deuda, alcanzaron el 21 de diciembre su nivel más bajo del año.

De acuerdo con el último boletín semanal del Banco Central (BCE), las RI se ubicaron hasta esa fecha en USD 2 127 millones; esto es, una reducción de 10,4% en relación al reporte del 14 de diciembre.



Las RI actualmente cubren solo el 72% de los depósitos que tienen los bancos privados en el BCE, que ascienden a USD 2 951 millones, de acuerdo con la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).



En octubre, la cobertura era del 102% y en enero, del 200%.

El gremio sostiene que el sistema financiero privado tiene liquidez para afrontar los requerimientos de sus clientes en diciembre, pero recalca que es importante que las RI cubran en un 100% los depósitos en los bancos privados.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, confirmó la semana pasada que el BCE estaba trabajando en una operación con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), para obtener un crédito de contingencia que permita mejorar el nivel de las RI, pero no pudo anticipar detalles.

“Hay otras operaciones que se están analizando, pero no hay una decisión tomada al respecto. La situación del mercado es compleja y los costos que debería asumir el país (al emitir deuda en los mercados) son altos, pero no se descarta ninguna operación si se requiere para fortalecer las reservas”, reconoció Martínez.



En su boletín, la Asobanca detalla que la semana pasada habrían ingresado USD 300 millones por concepto de un crédito de contingencia .

En la ejecución presupuestaria, el miércoles se registró el ingreso de USD 312,7 millones de financiamiento, pero el Banco Central no ha confirmado la fuente de esos recursos.



Diciembre es un mes de alto consumo y demanda de efectivo en el que además, el Gobierno debe hacer frente a mayores montos por pago del servicio de la deuda externa, que implica mayor salida de divisas.



Según Martínez, este mes dos operaciones que ya se concretaron ayudarían a sacar a flote las reservas, aunque hasta el último reporte del Central, aún no se registran.

Una es el desembolso del crédito de USD 900 millones que otorgó el banco CDB de China al país, durante la gira presidencial a ese país. Según el Gobierno, los recursos se usarán para la ejecución del Plan Anual de Inversiones.



Otro es el monto alcanzado mediante la remisión tributaria. Hasta el 27 de diciembre, el SRI recaudó USD 628 millones, de los cuales USD 127 millones se acogieron a facilidades. “Tenemos acuerdos con las empresas grandes para que los recursos sobre los cuales se pague la remisión sean recursos que vengan desde el exterior para que alimenten las reservas”, dijo Martínez la semana pasada.