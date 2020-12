Sin reservaciones en los hoteles de Atacames para despedir el año viejo

Los 130 hoteles de Atacames habilitados por la Dirección Municipal de Turismo no registran reservaciones por el feriado de fin de año.

Las pocas reservaciones que había fueron suspendidas antes de fiestas de Navidad tras las nuevas restricciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, como la prohibición de apertura de las playas para este 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021.



En años anteriores, los hoteleros ya sabían si el feriado iba a ser bueno o malo por la cantidad de reservaciones que promediaban entre el 40% de la capacidad de alojamiento en los 400 hoteles que había hasta el 2019.



Pese a la falta de reservaciones, el presidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Eddy Gómez, asegura que tienen la esperanza de que lleguen los turistas a pasar entre el 30 y 31 de diciembre.



Gómez dijo que hace dos días hubo turistas que llamaron a preguntar solamente por los costos de hospedajes, pero nadie reservó. “El falso anuncio de alerta naranja fue la gota que derramó el vaso, porque si había una ligera intención de venir a la playa, con ese falso anuncio, ahora menos”, señaló el presidente de la Cámara de Turismo.



En los balnearios donde se ha observado la presencia de turistas es en Same y Tonsupa, pero son dueños de departamentos que llegaron con sus familias.



“A este ritmo estamos condenados a desaparecer después de un año irregular, porque no hemos podido producir debido a la pandemia”, señaló Rodrigo Cisneros, propietario del hotel Costa Brava.



El hotelero calcula que como se presenta el panorama, otro de los feriados largos como Carnaval, también se verá afectado con las restricciones ante el avance de la enfermedad.



Un balance realizado por 80 hoteles que son parte de la Cámara de Turismo de Atacames, el feriado de Navidad fue pésimo, pues no se registró la presencia de turistas. Aunque esa celebración siempre ha tenido baja concurrencia a las playas, este año fue peor.



El alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, lamentó lo que ocurre y enfatizó en que Atacames es una de las playas más seguras, pues de 800 pruebas PCR para covid-19, apenas dos resultaron positivas.

Entre finales de octubre y noviembre, la fundación Raíz Ecuador, un grupo de empresarios, funcionarios municipales, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y organizaciones no gubernamentales habían trabajado en la preparación de la población frente al covid-19, con énfasis en los prestadores de servicios para aprovechar los dos asuetos de Navidad y Año Nuevo.