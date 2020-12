Pocas reservaciones en Manabí para los feriados de Navidad y Año Nuevo

El sector turístico de Manabí tiene pocas expectativas para el feriado de Navidad y Año Nuevo. Las reservaciones de hospedaje no llegan al 10%, según la Cámara Provincial de Turismo de Manabí.

En estas fechas del año anterior ya se había reservado el 40% de las 16 000 plazas hoteleras con las que cuenta la provincia.



El gremio afirma que las restricciones de movilidad -que han emitido los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal- han frenado las reservaciones para cenas navideñas en restaurantes y centros de convenciones.



Sin embargo, las playas estarán abiertas por más de ocho horas a los bañistas.



En Pedernales, por ejemplo, se dispuso que, para el 24 de diciembre del 2020, solo circularán los vehículos con placas impares. Mientras que el 25 de diciembre, lo harán las terminadas en pares.

En Manabí, las autoridades han definido los horarios y el aforo para las playas de la provincia. Foto: Cortesía Municipio de Manta



Para el feriado de Año Nuevo, el 31 de diciembre circularán los impares y el 1 de enero del 2021, los pares. La restricción empezará a las 08:00 y terminará a las 22:00.



Las playas estarán habilitadas de 10:00 a 17:00 durante diciembre. Los bañistas deberán acatar el distanciamiento social y el uso de mascarillas. En los balnearios del cantón habrá grupos de policías y militares que vigilarán que se cumplan las normas de bioseguridad.



Claudia Zambrano, administradora de un hotel en Pedernales, señaló que las medidas no los afectan porque la zona turística es pequeña y los turistas pueden movilizarse en mototaxis o a pie. “Lo que nos afecta es la crisis económica que vive el país. Muchas personas llaman a preguntar, pero no se concretan las ventas porque no les alcanza el presupuesto”.



En Portoviejo, las medidas se flexibilizaron para apoyar al sector turístico y comercial. Además, las calles lucen con adornos navideños.



El hotelero Jorge Mendieta afirmó que el gremio turístico de Crucita (Portoviejo) se ha reunido en varias ocasiones, pero no se había concretado una estrategia para atraer al turista porque esperaban que el COE se volviera a reunir y debatiera las medidas de restricción.



Una de las nuevas resoluciones es que la playa de Crucita estará abierta al público hasta completar el aforo de 1 300 personas diarias. Además, en los restaurantes se autorizó la venta de máximo dos bebidas alcohólicas para acompañar la alimentación.



Las playas de Manta continuarán abiertas para el feriado. Ese cantón tiene un 5% de reservaciones. Aunque el gremio turístico cantonal señaló que las personas empiezan a reservar cuando faltan cuatro o tres días para el feriado.



Las playas manabitas estarán habilitadas entre las 08:00 y las 18:00 durante diciembre, a excepción de Puerto López que cerrará a las 19:00.