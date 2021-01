Dos rescates se llevaron a cabo en el Ruco Pichincha, en Quito

Dos aficionados a la montaña pidieron ayuda al ECU-911 ayer, sábado 16 de enero del 2021. No podían bajar del Ruco Pichincha, al cual habían subido en horas de la mañana; los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito los rescataron.

El primer caso fue reportado a las 14:03; el ECU-911 informó al Cuerpo de Bomberos que una persona estaba extraviada en las faldas del Ruco Pichincha y la Unidad de Montaña subió a su rescate. Le ayudó la Unidad Área según los protocolos de búsqueda y localización, informó capitán Jorge Almeida, director de Operaciones.



Tras la búsqueda con el helicóptero, la persona fue localizada a las 15:37. De inmediato, el aparato hizo un aterrizaje y los bomberos hicieron contacto con Alexander Tonato, de 22 años. Allí, el hombre les contó que había subido al macizo y que, lamentablemente, se perdió de la senda.

🔸Ahora | nuestro equipo de la unidad de rescate aéreo asiste a una persona extraviada en las faldas del Ruco Pichincha 🚁



Afortunadamente, la persona se encuentra en condiciones estables y es trasladada a una casa de salud.



👉🏼 Recuerda, en caso de emergencia llama al 9-1-1 pic.twitter.com/KQlof4JJX5 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 16, 2021



Solo cuando se sintió desorientado, continuó el relató el rescatado, llamó al organismo de ayuda para su localización. El hombre estaba en buen estado y lo trasladaron vía aérea hasta la estación número 21 del Bicentenario, contó el capitán Almeida.



Posteriormente, del segundo percance se tuvo conocimiento alrededor de las 15:00, también en el Rucu Pichincha. Los efectivos de la Unidad de Montaña tuvieron que subir nuevamente al lugar y alrededor de las 17:00, en el sector de la Cueva del Oso, se tomó contacto con la excursionista Ximena Jaramillo, de 30 años.



La mujer tenía una luxación en el tobillo derecho y sus dos compañeros no pudieron movilizarla y descender, recordó el capitán Almeida. Posteriormente, los 11 bomberos de las unidades de Montaña y de Rescate la estabilizaron y la trasladaron hasta la ambulancia que estaba en el sector y descartar que tuviera alguna fractura.



El oficial apuntó que el Cuerpo de Bomberos está para ayudar y servir a la comunidad, pero no está demás tener sus cuidados y sugirió algunos consejos antes de subir a la montaña. Por ejemplo, usar zapatos adecuados que protejan los tobillos, ayudarse con un guía para ascender y recorrer el lugar.



Otra cosa, si va por el sendero señalizado, no salirse del camino por ninguna razón porque pueden desorientarse y ayudarse con el apoyo externo para descender del Rucu Pichincha. Y una última cosa,