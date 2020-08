¿Cuáles son los requisitos para obtener rebajas en las pensiones educativas?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Parte de un documento colgado en la página web de un plantel particular de Quito se ha difundido a través de las redes sociales. En él consta un listado de 16 requisitos que los padres deberán presentar a la institución educativa para acceder a becas o descuentos para el ciclo escolar 2020-2021, que arrancará el 1 de septiembre en el régimen Sierra-Amazonía.

En la Ley de Apoyo Humanitario consta que las instituciones educativas particulares deberán otorgar rebajas de hasta el 25% a los representantes de los alumnos, de acuerdo con la justificación que presenten, demostrando haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos.



Usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad con la larga lista de requisitos que el plantel particular pide para acceder a las ayudas. En el documento de la institución se señala que una comisión realizará un exhaustivo estudio y comprobación de la información entregada. “En caso de detectarse inconsistencias en uno o varios documentos, se anulará inmediatamente la solicitud”, se lee en el comunicado.



A continuación los requisitos del plantel:



1. Cédulas de identidad a color de los padres o representantes legales



2. Roles de pago con firma de responsabilidad de los padres que trabajen correspondientes al año 2020



3. Historial de aportes al IESS (mecanizado) correspondiente al año 2020



4. Declaración del IVA de los últimos 12 meses



5. En caso de poseer RISE presentar la declaración de los últimos 12 meses



6. Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior



7. Declaración Patrimonial ante el SRI, en caso de haberla realizado, caso contrario, acreditar que la misma no ha sido generada



8. Estados de cuenta de los últimos 12 meses de tarjetas de crédito y cuentas bancarias



9. Se facultará a la unidad educativa la posibilidad de requerir a las entidades financieras los documentos de rigor, en caso de que se necesite corroborar la información proporcionada



10. Detalle de gastos sobre alimentación, educación, salud y servicios básicos



11. Copias de matrículas de vehículos del núcleo familiar



12. Documentos que acrediten indemnización laboral, despido intempestivo, reducción de salario, etc.



13. Certificados de pago de hipotecas y compromisos bancarios



14. Copia de contrato de arrendamiento y adjuntar comprobante de pago del último mes



15. En caso de padres divorciados, separados o solteros, presentar impresión de la sentencia de la Función Judicial en donde se establece el valor de la pensión alimenticia y número de cuenta SUPA



16. Certificado de movimientos migratorios del último año de los miembros de la familia.



En el documento del plantel además se establece que para acceder a becas o descuentos el estudiante deberá estar matriculado, tener al menos un año de antigüedad en el plantel; el representante no deberá tener obligaciones económicas pendientes con la institución y se indica que tendrán prioridad las familias que no hayan sido beneficiadas con becas en los dos últimos años.

Consultada por este Diario, este martes 18 de agosto del 2020, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, respondió que no existe una disposición específica respecto a requisitos necesarios para los descuentos en pensiones. Por tanto –señaló– el proceso dependería de cada institución educativa y de que los padres de familia exijan más claridad y agilidad en los trámites.



Durante las últimas semanas, padres de familia de instituciones educativas católicas han protestado para pedir rebajas en los valores de las pensiones para el ciclo escolar que está por empezar. La Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec) agrupa a 1 169 centros particulares y fiscomisionales, con una pensión promedio de USD 60. Rómulo López, presidente del gremio, señaló que la pensión más alta es de USD 350.



Cada institución educativa tiene sus políticas para verificar si la solicitud de descuento que hace una familia justifica el pedido, señaló López. “Son requisitos básicos, como por ejemplo roles de pago u otras evidencias físicas para tener una idea clara del descuento que la familia necesita”.



López señaló que no existe un listado de requisitos oficial, ya que cada institución trabaja en la evaluación de casos de manera personalizada. Más del 90% de solicitudes que los padres han realizado –dijo– están resueltas. El representante del gremio calcula que se han otorgado descuentos a entre 15 y 20% de representantes de alumnos matriculados en las instituciones.



En una entrevista con EL COMERCIO, la vicerrectora de uno de los planteles católicos de Quito, Martha Gallo, señaló que entregaron un descuento del 10% a todos los padres de familia y que, además, a quienes perdieron el trabajo cobrarán un 25% menos. Para eso hay dos requisitos: la carta de finiquito y la salida del IESS.