¿Qué requisitos son indispensables para hacerse las pruebas de covid-19?

La demanda de pruebas para confirmar o descartar la nueva cepa de coronavirus se mantiene alta, en Quito. Es la segunda ciudad con más casos positivos en el país. Según los últimos datos publicados ayer martes 30 de junio del 2020 se reportaron 6 571 casos de un total de 7 220 positivos detectados en Pichincha.

En Laboratorios Veris se procesa test PCR, también conocida como de reacción en cadena de la polimerasa y la única avalada para el diagnóstico, rápidas y serológicas. Hasta mayo se analizaron 200 muestras diarias. El mes pasado -junio- se registró una cantidad similar. "Los pedidos no han bajado, ya que hay más empresas que las piden para sus colaboradores", explicó Yenny Mejía, vicepresidenta de gestión clínica.



Una realidad similar se vive en otros centros. En Ecua American, por ejemplo se aplican pruebas PCR, rápidas y serológicas. Si una persona tiene síntomas respiratorios o tiene una alta sospecha de haberse contagiado con la nueva cepa de coronavirus puede realizarse la primera, ya que detecta directamente el ácido ribonucleico (ARN), es decir, el material genético del virus, en las muestras tomadas de secreciones nasofaríngeas (hisopado).



Pedido médico y dos formularios para la prueba



Para acceder a una prueba PCR en un laboratorio privado en Quito el paciente debe presentar el pedido firmado por el médico tratante y dos formularios: hoja epidemiológica y la EPI1. En estos documentos constan los datos individuales, la sintomatología y los antecedentes médicos. “Estos deben ser llenados, firmados y sellados por el profesional de la salud”, explica Adriana Sánchez, médica de Laboratorio Ecua American.



El paciente recibe los resultados en 48 horas y su costo es de USD 120, más USD 10 del servicio a domicilio.



En este centro, en el que se debe sacar una cita para la atención, también se realizan pruebas rápidas y de serología. Con la primera se detecta cualitativamente los anticuerpos para el virus del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19. Estos son IgG e IgM y se determinan por medio de muestras de sangre total, plasma o suero.



Estas se toman luego de cinco días del inicio de los síntomas de la infección. Su sensibilidad y especificidad se ubican por encima del 96% y 97%, respectivamente. Estas -recordó Sánchez- no sirven para el diagnóstico del virus sino son de ayuda para la detección del virus.



Mientras que con las serológicas se hace una medición cuantitativa de IgG e IgM. Estos son marcadores de infección reciente y se detectan en un 90% de casos entre los días cuatro y siete; siguen aumentando hasta el día 14 y luego disminuyen.



A esta prueba también se la conoce como cribado o screening. Si resulta negativa, el paciente debe someterse a una de tipo PCR para tener un diagnóstico más certero. Si es positiva no es necesario hacerlo.



El costo de estos test es de USD 34. También se requiere el pedido de un facultativo de la salud. Los resultados se entregan el mismo día.



Requisitos similares se pide en otros centros del país. En Laboratorio biomolecular Ugalde, la persona puede acudir con o sin el pedido, ya que en el centro cuentan con médicos capacitados para dar una valoración y entregar la orden para aplicarse la prueba. Previo a ello deben sacar una cita para evitar filas y aglomeración.



“La muestra para la PCR se debe tomar al menos al tercer día después del posible contagio. No deben estar en ayunas”, señala la médica y encargada, Dora Ugalde.



Lo más importante -dice- es que la persona que tome la muestra tenga la experiencia necesaria. Así se evitarán falsos negativos y problemas de repetición de las muestras.



Ellos también entregan los resultados hasta en 48 horas después. Trabajan de lunes a viernes de 08:00 a 10:00 (solo para PCR) y el resto del día se toman las muestras de sangre para las rápidas y serológicas.



Laboratorio Ugalde y Ecua American son parte de la lista de 162 centros privados autorizados para la realización de estas pruebas para covid-19, según la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) . Estos tienen sedes en varias provincias del país.



Hasta ayer martes 30 de junio del 2020, en Ecuador se reportaron 56 342 casos positivos: 47 386 confirmados por medio de PCR y 8 956 son rápidas. En total se han tomado 147 212 muestras, según datos oficiales.