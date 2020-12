Conozca los 13 requisitos que deben cumplir los aspirantes a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador

La tarde de este martes 29 de diciembre del 2020, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) publicó los 13 requisitos que deben cumplir quienes aspiren a integrar sus filas. Desde el lunes 28 de diciembre, los postulantes pueden registrarse en la página web y descargar los formularios para las siguientes fases del proceso.

Las obligaciones determinadas por la institución son:



1.- Ser de nacionalidad ecuatoriana.



2.- No ser menor de 18 años ni mayor de 24 años 11 meses 29 días, calculados a la fecha de inicio, de las postulaciones (28 diciembre 2020). Además, los aspirantes con título profesional avalado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, podrán aplicar hasta los 28 años, 11 meses y 29 días, con una experiencia mínima de dos años.



3. Los hombres deben tener una estatura igual o mayor a 1,68 metros y las mujeres 1,60 metros. En ambos casos, la medida será sin tomar en cuenta el calzado.



4.- Poseer título de bachiller con una nota de grado mínima de 8 puntos para los agentes (tropa) y 8,50 puntos para oficiales.



5.- Contar con licencia de conducir tipo B o cualquier tipo de licencia profesional.



6.- No haber sido destituido de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.



7.- Poseer cuenta de correo electrónico personal.



8.- No adeudar más de dos pensiones alimenticias.



9.- No haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar o de género.



10.- No haber recibido sentencia por delitos contra la administración pública.



11.- No estar incursos en algunas de las inhabilidades para el ingreso o para ejercer un cargo en el servicio público conforme lo establece la Ley que rige esa materia.



12.- Cursar y pasar todas las pruebas realizadas de admisión y valoración.

13.- Estar dentro del cupo establecido por la CTE según méritos y puntajes obtenidos en el promedio general. Para este proceso se establecieron 1 200 cupos para agentes y 200 para oficiales.