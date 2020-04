Repunte de la pandemia, mientras el daño económico se evidencia en China

LEA TAMBIÉN

La pandemia de coronavirus ha experimentado un repunte según la OMS, mientras en el terreno económico el daño se refleja este viernes 17 de abril del 2020 en los datos del PIB de China, que arrojan una caída del 6,8% la mayor desde 1976.

Según la Organización Mundial de la Salud, los contagios ascendieron hoy a 2,07 millones, 84 000 más que en la jornada anterior, lo que confirma el repunte de la pandemia en el planeta, tras cuatro jornadas en las que se bajó a unos 70 000 casos diarios.



La misma tendencia al alza se observa en el número de fallecimientos, ya que el total mundial asciende a 139 378, casi 8 500 más que en la jornada anterior, siendo la primera vez según las estadísticas de la OMS que se superan las 8 000 muertes diarias.



El repunte se observa asimismo en las gráficas de nuevas infecciones en las dos regiones más afectadas, Europa (1,05 millones de contagios) y América (743 000).



Ambas se mantienen en una media de más de 30 000 nuevos casos diarios en las últimas jornadas, concentrando casi el 80% de las infecciones confirmadas en todo el planeta.



EE.UU., España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, por este orden, se mantienen como los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100 000 casos.



En Italia, los muertos con coronavirus son ya 22 745 al registrarse 575 en las últimas 24 horas, una cifra superior a los 525 del jueves, mientras sigue bajando el ritmo de contagios y las personas hospitalizadas y las ingresadas en cuidados intensivos.



Los casos totales de contagios desde que se detectó el 21 de febrero el coronavirus en Italia ascienden a 172 434, con 3 493 desde este jueves, menos que la jornada anterior, y de ellos 42 727 ya se han curado (2 563 las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia), según los datos ofrecidos hoy por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario.

El Gobierno alemán ve ya le epidemia 'controlable'



Pero la pandemia avanza a ritmo desigual según los países y mientras Alemania la da ya por “controlable”, en el Reino Unido se dispara la cifra de muertes.



El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, lanzó hoy un mensaje esperanzador en una rueda de prensa para hacer un primer balance sobre la eficacia de las medidas adoptadas para contener el contagio. La epidemia es “controlable” y Alemania tiene "buenas posibilidades de superar bien el periodo de epidemia", dijo.



Precisó que se ha pasado de un crecimiento dinámico de contagios a una evolución lineal y subrayó que en ningún momento el sistema sanitario alemán se ha visto colapsado. A mediados se mayo se volverá en las clínicas alemanas a una “nueva normalidad” que consistirá en mantener un equilibrio entre mantener camas libres para posibles contagiados por coronavirus y retomar las operaciones aplazadas.



La declaración se conoció después de que el Instituto Robert Koch de virología anunciara que el número de nuevos contagios por coronavirus causados por una persona infectada cayó en Alemania por debajo de 1, un valor que se persigue para poder hablar de una remisión de la epidemia.



El ministro aseguró que Alemania quiere "hallar gradualmente el equilibrio adecuado entre protección de la salud, vida pública y economía" y "paso a paso el camino hacia una nueva normalidad".



En Alemania se han registrado casi 137 700 casos de coronavirus y 4 052 muertos por covid-19.





El Reino Unido en el pico de la pandemia



En contraste, en el Reino Unido se atraviesa actualmente el pico de la pandemia. Hoy, el número de muertos por coronavirus en hospitales británicos llegó a 14 576 tras 847 fallecimientos en las últimas 24 horas, según revelaron este viernes las autoridades sanitarias del país.



El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, que actúa en representación del primer ministro, el conservador Boris Johnson, anunció este jueves que el Reino Unido extenderá al menos tres semanas más las medidas de confinamiento obligatorio a fin de evitar la propagación de la enfermedad.



Tras pasar varios días hospitalizado, Johnson continúa su recuperación de los efectos del coronavirus y no está desempeñando ningún "trabajo gubernamental", informó este viernes un portavoz de Downing Street, su residencia y despacho oficial.





Polémica en España por el recuentos de datos



En España la curva de expansión de la pandemia se aplana, pero crece la polémica por el recuento de datos, porque no hay homogeneidad entre los que aporta cada región.



Para unificar criterios, el Ministerio de Sanidad publicó este viernes una orden para que todas las Comunidades Autónomas (regiones), aporten unos datos armonizados sobre casos registrados, (solo los que se les haya hecho test), fallecimientos, ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), entre otros baremos.



Según los últimos datos oficiales, en España hay registrados 182 816 casos de coronavirus y se han producido 19 130 fallecimientos, mientras que ya hay 74 797 personas que se han curado.



Tener unos datos claros es clave para que el Gobierno pueda adoptar las medidas de desescalada del confinamiento, que se demanda desde diversos partidos y grupos sociales, sobre todo la salida de niños a la calle y el reinicio de las clases.





La economía china se contrae por primera vez desde 1976



El daño económico del coronavirus se ha cuantificado por primera vez en China, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) cayó un 6,8% en el primer trimestre del año, la primera contracción desde 1976, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).



Esta contracción, peor de lo que preveían muchos analistas, supone la primera interrupción del inédito crecimiento que la economía china ha registrado en las últimas décadas.



El PIB chino comenzó a medirse en 1992 pero el resto de datos existentes hasta esa fecha apuntan a que la economía del país no había entrado en recesión desde hace más de 40 años.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó hace dos días que China evitará la recesión y crecerá en el conjunto del año un 1,2%. El mismo organismo estimaba el pasado enero, antes de que estallase la pandemia, que el crecimiento económico chino sería del 6% frente al 6,1% registrado en 2019.

Nueva York advierte de que la economía no arrancará sin ella



En Estados Unidos tanto el presidente, Donald Trump, cómo algunos gobernadores están ansiosos por reactivar la economía para paliar el descalabro. A esto se han sumado protestas en distintas partes de EE.UU. para presionar a Trump y a los gobernadores de los estados para que levanten las medidas de confinamiento que están causando estragos en la economía y al empleo.



Pero Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, la ciudad más afectada por la epidemia, advirtió este viernes a Trump que el país no podrá reactivar su economía si no se dan a la Gran Manzana recursos suficientes para enfrentarse adecuadamente al covid-19 y recuperarse.



"Cualquiera que quiera ver una recuperación, una reapertura, tiene que entender que la economía estadounidense no se reinicia sin la mayor ciudad del país", dijo De Blasio en una conferencia de prensa, en la que recordó que la urbe, la más golpeada por el coronavirus, es el gran "motor económico" de la nación.



El alcalde, demócrata, apeló directamente a Trump para que haga que los republicanos den luz verde cuanto antes a un nuevo paquete de estímulo en discusión en el legislativo y que Nueva York reciba ayudas para afrontar el agujero fiscal de miles de millones de dólares que va a sufrir por la pandemia.



"Tiene una oportunidad para dar un paso al frente por su ciudad natal", dijo De Blasio al presidente, que el jueves presentó un plan de reapertura económica y social poscoronavirus por fases.



En el caso de Nueva York, el epicentro de la enfermedad en EE.UU., el alcalde dejó claro que aún falta bastante para poder plantearse una vuelta progresiva a la normalidad.





El FMI y el Banco Mundial al rescate



En cuanto a las economías más débiles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) cerraron este viernes su asamblea primaveral con el objetivo común de asistir a los países más afectados económicamente por la pandemia del coronavirus, que provocará una crisis similar a la de la Gran Depresión.



Hasta el momento, más de la mitad de los 189 Estados miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) han solicitado ya asistencia financiera al organismo ante la emergencia desatada por la pandemia. Se espera que para finales de abril el Directorio Ejecutivo del Fondo apruebe programas de asistencia de rápido desembolso para la mitad de ellos.



Quince ya han recibido la luz verde del organismo, entre ellos, El Salvador, Ecuador, Madagascar, Ruanda o Togo.



El FMI celebró esta semana, junto con el BM, su tradicional asamblea de primavera, pero en esta ocasión adoptó un formato virtual debido a la pandemia del coronavirus.





El parlamento europeo aprueba 3 00 millones de euros para el sector sanitario



En Europa, el Parlamento Europeo dio este viernes luz verde a una batería de propuestas para movilizar presupuesto comunitario en respuesta a la pandemia de coronavirus, entre ellas una que prevé más de 3 000 millones de euros en apoyo al sector sanitario y al almacenamiento de material médico.



Aprobó también una iniciativa para garantizar el funcionamiento del Fondo de la UE para los Más Necesitados (FEAD, por sus siglas en inglés) de forma que la ayuda siga llegando a las personas sin hogar y en situación de pobreza pese a los obstáculos que genera la crisis sanitaria.



El plan aprobado por la Eurocámara recoge, finalmente, la posibilidad de que agricultores y otros beneficiarios de fondos de desarrollo rural puedan obtener préstamos y garantías de hasta 200 000 euros en condiciones favorables. En el sector pesquero, se prevé apoyo a los pescadores que hayan tenido que cesar temporalmente su actividad.



En Europa el Parlamento Europeo (PE) se mostró este viernes a favor de que las instituciones europeas incluyan en su paquete para la recuperación de la economía la emisión de bonos garantizados por el presupuesto europeo, si bien con un vocabulario menos ambicioso que el que buscaban verdes y socialdemócratas.