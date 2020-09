Repudio por asesinato de joven embarazada tras falso ‘baby shower’ para robarle su bebé

LEA TAMBIÉN

Una joven embarazada, de 24 años, fue asesinada para robarle a su bebé, quien estaba a punto de nacer. La mujer, oriunda de Canelinha, un municipio del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, habría sido invitada a un 'baby shower' falso que servía de fachada para cometer el crimen.

La noticia fue dada a conocer por varios medios de ese país, donde han surgido reacciones de indignación y repudio.



La víctima estaba en el octavo mes de embarazo. Para celebrarlo, le 'organizaron' un 'baby shower', el pasado 27 de agosto, cerca de una fábrica de cerámicas abandonada.



Pero la mujer no regresó a casa, por lo que su familia decidió buscarla y pedir ayuda a las autoridades. Solo pasó un día para que su cuerpo fuera encontrado en la fábrica con un detalle macabro: el bebé había sido sacado de su vientre.



Tampoco pasó mucho tiempo para capturar a los presuntos responsables.



Según dieron a conocer a las autoridades, en la noche del mismo 27, funcionarios del Hospital de Canelinha denunciaron que una pareja había ingresado a sus instalaciones con un bebé recién nacido, que, dijo la falsa mamá, había acabado de parir en la calle.



Aparte de lo inverosímil que resultaba la historia, los médicos determinaron que el neonato tenía cortes en el cuerpo, por lo que la policía acudió, en la mañana del 28, al lugar para investigar el caso y conectó ambas situaciones.



De inmediato, la pareja fue arrestada como sospechosa del asesinato de la embarazada.

Canelinha, el lugar donde ocurrió el crimen, es un pequeño municipio con aproximadamente 12 000 habitantes. Foto: Google Maps



Ya detenida, la falsa mamá, de 24 años, aceptó el crimen, pero aseguró que su pareja no tuvo nada que ver. Según le contó la sospechosa a la policía, lo hizo porque se embarazó en octubre de 2019, pero tuvo un aborto espontáneo, en enero de 2020, que mantuvo en secreto.



Así mismo, aseguró que era amiga de la infancia de su víctima, a quien habría escogido porque sus meses de gestación concordaban con los que ella habría tenido de no haber perdido a su bebé.



No obstante, la versión de las 'amigas íntimas' ha sido cuestionada, pues el padre del bebé robado desmintió que su esposa fuera cercana a la capturada y afirmó que él no la conocía, según le dijo al medio local Ricmais.



De todas maneras, las autoridades siguen manejando esa hipótesis y dicen que la acusada habría planeado el crimen desde junio, por lo que no descartan la posibilidad de que las 'amigas' se conocieran hace poco o hubieran retomado el contacto este año.



¿Qué sigue para los implicados?

​

Las autoridades de Canelinha dijeron que los sospechosos serán acusados de homicidio calificado, ocultación de un cadáver y lesiones corporales muy graves (las que le habrían causado al bebé).



Igualmente, los investigadores revelaron que varias embarazadas habían sido contactadas por la acusada, información que, dicen, será ampliada cuando terminé la investigación.



Por otro lado, se sabe que el bebé robado se encuentra bajo custodia y está siendo tratado por las lesiones causadas en su nacimiento forzado.