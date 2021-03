La República Checa registra un nuevo máximo de enfermos graves por covid-19

La República Checa, que se encuentra en medio de un confinamiento severo en un intento de frenar la pandemia del coronavirus, registró este jueves 11 de marzo del 2021 1 916 enfermos graves con covid-19 en sus hospitales, la cifra más alta desde el inicio de la crisis sanitaria, informó el Ministerio de Sanidad.

Además, se alcanzó otro máximo en el número total de hospitalizados, con 8 734 personas, lo que supone el 5,32% de los contagios activos en el país.

Según alertó el jueves el ministro de Sanidad, Jan Blatn , las camas hospitalarias disponibles en el país están casi agotadas, solo quedan unas 740 para pacientes con covid-19.



Ante la gravedad de la situación, con una cifra de fallecidos superior a 2 000 por millón de habitantes en el primer año de pandemia, el Gobierno checo, liderado por el populista liberal Andrej Babis, pretende pedir ayuda sanitaria a la vecina Alemania.



Allí no solo hay más capacidades hospitalarias sino que el nivel de infecciones diarias es unas diez veces inferior al de la República Checa, donde el miércoles se registraron nuevamente más de 14 000 nuevos contagios.



Solo el pasado 8 de marzo murieron en la República Checa 222 personas, el balance diario más alto en un solo día.



El país centroeuropeo, de 10,7 millones de habitantes, tiene actualmente la tasa de contagio más alta del mundo, con una media diaria de unos 1 430 casos por millón de habitantes, según datos la base de datos Our World in Data.



La semana pasada, la incidencia por 100 000 habitantes en 14 días era de 1.395 casos, según datos de la Unión Europea.



La República Checa se encuentra en confinamiento estricto hasta el 21 de marzo, aunque el gobierno no prevé en estos momentos eventuales alivios de las restricciones ante la gravedad de la situación.