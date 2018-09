Posible represalia en ataque a cuartel policial en El Triunfo

LEA TAMBIÉN

Los habitantes del sector conocido como La Curva, en el cantón El Triunfo, despertaron súbitamente ayer (15 de septiembre del 2018).

El sonido que generó la explosión de un artefacto en los patios del Cuartel de Policía de la localidad guayasense generó alerta en la población.



Eran las 02:30 y desde una calle aledaña al edificio de la institución fue lanzada una granada. La detonación ocasionó daños en nueve vehículos; los vidrios se rompieron y las llantas se desinflaron. No se reportaron heridos.



El Cuartel se ubica en el ingreso a la cabecera cantonal de El Triunfo, en la vía principal desde Guayaquil. Según vecinos del lugar, a esa hora no transitaban personas cercanas, aunque el radio de la explosión fue de unos 25 metros.



Por ello, de los nueve automotores afectados uno corresponde a un patrullero policial y los otros carros son particulares que pertenecen a los miembros de la Policía. También se dañó una tubería de agua del edificio.



“Nos asustamos por el sonido fuerte. Yo estaba dormido, pero del susto me desperté a ver qué pasaba y vi que habían atacado el cuartel”, comentó Luis, un vecino del lugar.



Al mediodía, Ramiro Ortega, comandante policial de la Zona 5, dio detalles de lo sucedido. Desde el cantón Durán refirió que el cuartel fue “víctima de un atentado terrorista”. Al momento de la detonación solo se encontraba personal de turno nocturno en la infraestructura.



Tras reportarse el hecho, el personal del Grupo de Intervención y Rescate, y de Criminalística llegó al sitio para hacer un registro y evaluación del caso. La Fiscalía del Guayas también inició una investigación.



“Luego del registro correspondiente se determinó que el material explosivo utilizado fue una granada de fragmentación que ocasionó los daños”. No obstante, Ortega comentó que se baraja una hipótesis: el ataque respondería a una retaliación.



“Existe la presunción de que en represalia a una actividad desarrollada por el personal policial en El Triunfo se motivó el atentado”.



En ese sentido, detalló que el viernes pasado se efectuó un operativo en el cual se detuvo a un ciudadano, que asaltaba un bus interprovincial que cubría la ruta Ambato-Guayaquil.



Por ese caso, también capturaron a otras tres personas en un sitio cercano al cantón Bucay, se incautó de un vehículo y varios celulares.



El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, indicó que no se dejará amedrentar y que se inició una “prolija” investigación para dar con el paradero de los responsables.



En el 2015, ese Cuartel ya había sido atacado. En ese entonces, también fue en la madrugada cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra el destacamento y varios vehículos policiales que estaban estacionados.



Tras las investigaciones preliminares, cuatro personas fueron detenidas, de las cuales tres viajaban en una moto color rojo, que fue usada para el atentado y la conducía un adolescente de 17 años. Los uniformados encontraron en poder de los detenidos dos pistolas 9 milímetros; en ese entonces la Fiscalía buscaba determinar si una de ellas fue la causante de las 21 muertes violentas registradas en el cantón en ese año.



Ortega reconoció que hubo ese ataque hace tres años. Por esa razón, dijo, la Policía ha reforzado su presencia con más elementos y medios logísticos para hacer frente a la delincuencia. “Ahora El Triunfo tiene un registro mínimo de muertes violentas”.



Los moradores como Cecibel Peña, quien habita en el centro del cantón guayasense, pidieron más control para evitar el microtráfico de droga y el asalto a mano armada.

Durante la tarde de ayer, los miembros de la Policía Nacional trabajaban normalmente en las instalaciones del Cuartel en sus diferentes áreas.