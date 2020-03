Repartidores de comida de New York enfrentan resignados el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con los restaurantes y bares de Nueva York cerrados al público debido al contagioso coronavirus, su población, que adora comer afuera, depende ahora de un ejército de repartidores en bicicleta.

La enorme mayoría de los 40000 repartidores de Nueva York son inmigrantes sin seguro médico ni papeles que se han tornado esenciales para la vida de la ciudad.



Tras el cierre de restaurantes y bares decretado el martes hasta el 1 de abril, los neoyorquinos solo pueden pedir comida a domicilio o pasarla a buscar. Un consuelo para la población encerrada en casa, que ha visto su vida trastocada por el cierre de escuelas, el teletrabajo y la suspensión de todos los eventos culturales.



Nueva York incluso permite ahora a los bares repartir cócteles, y suspendió las multas para los repartidores que utilicen bicicletas eléctricas.



“Mientras otros están en casa, nosotros enfrentamos el riesgo de contraer covid-19. Esto realmente me preocupa. Tengo una esposa y cuatro hijos en casa, todos están tomando medidas para quedarse dentro, ¿pero de qué sirve si yo los pongo en riesgo por estar en las calles?”, se pregunta Alberto González, un hispano de Brooklyn sin seguro médico, que también trabaja en la organización pro-inmigrante Make The Road New York.



“Necesitamos más protección (...) No está claro quién tiene prioridad para los tests, y si quienes carecemos de seguro o estatus legal tendremos que pagar por los tests y el tratamiento”, añadió.



Algunos concejales pidieron al alcalde Bill de Blasio que considerase a los repartidores como “trabajadores en el frente” de la lucha contra el virus, que arriesgan su vida para llevar comida a la población.



Pero en esta ciudad donde hay ya más de 800 casos del coronavirus y siete fallecidos, los pedidos de comida se han derrumbado por temor al contagio, y algunos restaurantes ya están cerrando porque no pueden pagar el altísimo alquiler y los salarios.

Algunos repartidores llevan guantes, gel desinfectante y máscaras, o envuelven el manubrio de la bicicleta con bolsas plásticas. Foto: EFE

Los repartidores también tienen miedo de un contagio, pero aseguran que no tienen otra opción que seguir trabajando.



Han extremado las precauciones contra este virus que ha matado a más de 7000 personas en el mundo: algunos llevan guantes, gel desinfectante y máscaras, o envuelven el manubrio de la bicicleta con bolsas plásticas.



“Cada vez que entrego comida me pongo gel desinfectante en las manos y me cambio los guantes”, contó el mexicano Luis Ventura, de 30 años, al bajar de su bicicleta eléctrica en el corazón de Manhattan.



Ventura perdió hace unos días su trabajo como cocinero en un restaurante griego debido al desplome del negocio por el coronavirus. Pero continúa trabajando para Postmates, una compañía de reparto de comida donde gana nueve dólares la hora sin contar las propinas, bastante menos del sueldo mínimo de USD 15.



“Sinceramente este mes no me alcanzará el dinero”, lamentó.



Alejandro López, un médico venezolano de 30 años que trabaja como repartidor en Brooklyn hace un año y medio, contó que algunos clientes le piden que no suba a su apartamento por miedo a un contagio, y que los comprende.



“La gente tiene muchísimo miedo. Yo me quedaría en mi casa. Pero los inmigrantes tenemos que seguir comiendo, pagando cuentas, llevando el dinero a nuestras casas”, dijo.



Muchos neoyorquinos llaman en las redes sociales a aumentar las propinas para los repartidores en señal de solidaridad. Pero una docena de entrevistados asegura que éstas no han cambiado.