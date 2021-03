Renuncias y reclamos en la Comisión de Enmiendas, tras revés para reforma constitucional

En la Comisión de Enmiendas de la Asamblea hubo roces entre sus integrantes un día después de que el Pleno no aprobara el proyecto de reforma constitucional que impulsaba el Comité por la Institucionalización Democrática.

La mesa se reunió este miércoles 17 de marzo del 2021 para iniciar con el trámite de otra propuesta de enmiendas para reducir de 91 a 70 el número de votos que requiere el Parlamento para resolver objeciones del Ejecutivo a proyectos de ley.



Sin embargo, hubo tensión en la sesión virtual que, a diferencia de otras, no fue retransmitida de manera pública en la página de Facebook de la Comisión.



Héctor Muñoz (Suma), uno de los integrantes de la Comisión, anunció que renunciará por no estar de acuerdo con la forma cómo se dio la votación del proyecto impulsado por el Comité ciudadano.



Muñoz rechazó que Carlos Cambala (AP), otro de los integrantes de la Comisión, mocionara en el Pleno que para la aprobación del proyecto se necesitaban las dos terceras partes del Pleno (91 votos) y no 70 como estipula la reforma a la Ley Legislativa. Cambala adujo que la decisión la tomó con sus asesores.



“Lo mejor que le puede pasar al Ecuador es que llegue el 14 de mayo para que termine esta vergüenza de la Asamblea. Hoy se vulneraron derechos, atentaron al procedimiento de reformas constitucionales, cambian el número de votos al antojo y todo esto con la complicidad de César Litardo”, tuiteó Muñoz.



Cabezas, por su parte, se abstuvo al momento de la votación en el Pleno. Mientras que el resto de la bancada de Alianza País (AP) y la Revolución Ciudadana votaron en contra de la aprobación del proyecto.



El proyecto del Comité por la Institucionalización Democrática apuntaba a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, transformar a la Asamblea en bicameral, y una mayor autonomía para la Fiscalía.



Con la decisión del Pleno, el texto no puede ir a referendo.