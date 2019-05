Presidente Moreno pide renuncia de gerente de CNEL por los cobros en exceso

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República Lenín Moreno, mediante el ministro de Energía, Carlos Pérez, solicitó la renuncia al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) , Wilfrido Veintimilla por el caso de los cobros en exceso en las planillas de luz.

Así lo anunció la tarde hoy, miércoles 29 de mayo del 2019, Augusto Briones, secretario General de la Presidencia.



Briones manifestó que se ha dispuesto la devolución de los valores cobrados en exceso. Esto se hará mediante crédito a las planillas de los abonados.



Señaló que los errores cometidos en el proceso de facturación no perjudicarán a los abonados. "No se producirán cortes de luz y la nueva administración se encargará de corregir los errores cometidos en el proceso de lectura", dijo.

José Agusto Briones anunció que el Gobierno solicitó la renuncia de Wilfrido Veintimilla, por errores detectados en la lectura de medidores en Guayaquil. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



El Gobierno anunció que se analizará caso por caso para la entrega del crédito.



También se anunció que se está verificando técnicamente que los errores cometidos por la empresa no se vuelvan a repetir.



Son 2,5 millones de abonados, dijo Briones y no se puede establecer el monto del perjuicio.



Sobre las fallas detectadas mencionó que "al parecer es la inconsistencia entre el levantamiento de la información y la aplicación de la medida.



"Hasta no tener una verificación técnica consistente, el Presidente ha decidido que no se perjudique a los abonados", dijo.