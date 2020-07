¿Cuántos días puede pasar Ecuador sin Vicepresidente tras la renuncia irrevocable de Otto Sonnenholzner?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Casi dos horas después de que el hasta ahora vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunciara que dimitía al cargo en cadena de radio y televisión, la carta con la renuncia llegó a la Asamblea Nacional, cerca de las 11:00 de este martes 7 de julio del 2020, en Quito.

Con la recepción de su carta en la Legislatura arranca el procedimiento para nombrar a su reemplazo. Los constitucionalistas Juan Francisco Guerrero y Jorge Benavides explican que a la Asamblea le corresponde, en primer lugar, conocer y aceptar esta renuncia.



Guerrero apunta que, aunque la Carta Política faculta a la Legislatura para aceptar o no la dimisión, también existe el principio de que nadie puede ser obligado a cumplir con un trabajo que no quiere desempeñar.



“Una vez oficializada la renuncia del segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, mediante carta VPR-VP-010-0, dirigida al titular de la Legislatura, César Litardo Caicedo, la Asamblea Nacional deberá pronunciarse al respecto”, informó el Parlamento la tarde de este martes a través de su portal.





¿Cuáles son los plazos para nombrar Vicepresidente?



La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 43 referente a la “designación de vicepresidente”, precisa las fases que se deben cumplirse para nombrar al sucesor de Sonnenholzner, después de que la Asamblea se pronuncie sobre su renuncia.



Allí se faculta al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para presentar una terna de nombres a la Asamblea, entre los cuales se elegirá al nuevo Vicepresidente. La norma puntualiza que esa lista podrá ser remitida “en un plazo de quince días luego de verificada dicha cesación”.



El mismo articulado define un tiempo máximo para la siguiente fase: “En el plazo de 15 días de la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea Nacional designará a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República con la mayoría absoluta de sus integrantes”.



Eso significaría que máximo 30 días, contados desde el momento en que la Asamblea se pronuncie sobre la renuncia, Ecuador contaría con el sucesor de Sonnenholzner.





¿Qué pasa si en la Asamblea no hay los votos?



El artículo 150 de la Constitución establece que, “en caso de ausencia definitiva” la Asamblea Nacional puede elegir al reemplazo del Vicepresidente “con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes (70 asambleístas)”, de la nómina remitida por el Presidente.



“Si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna”, precisa la Carta Política. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período. El gobierno de Moreno concluirá sus funciones el 24 de mayo del 2021.



Los constitucionalistas señalan que, a pesar de que solo faltan 10 meses para que termine el Gobierno, el cargo de segundo mandatario no puede estar vacante.



Sonnenholzner se convirtió en el tercer vicepresidente de la República en los tres años de mandato de Moreno. El primero fue Jorge Glas, que ocupó este puesto entre mayo de 2017 y enero de 2018. Después estuvo María Alejandra Vicuña, entre enero de 2018 y diciembre de 2018. Glas afronta una condena por la trama de corrupción de Odebrecht y Vicuña es procesada por supuesta concusión.



En la cadena nacional, Sonnenholzner (vicepresidente desde el 11 de diciembre del 2018) señaló que ahora continuará en la vida política desde fuera de la Vicepresidencia. “Debemos enfocarnos en los objetivos comunes renunciando a cualquier interés particular, para lograr un sociedad justa, prospera y equitativa. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia, así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto”, dijo Sonnenholzner.



“Siempre dejé claro que en el momento en el que mi cargo de Vicepresidente se convierta en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país dejaría este cargo y saldría como entré, con la frente en alto y de la mano de mi esposa”, dice su carta de renuncia enviada a la Asamblea.