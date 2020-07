Renuncia de Sonnenholzner trae a debate el tema de pensiones vitalicias

LEA TAMBIÉN

Con la renuncia de Otto Sonnenholzner, ocurrida hoy, martes 7 de julio del 2020, vuelve el debate acerca de las pensiones vitalicias para presidentes y expresidentes.

Sonnenholzner, en su carta de renuncia, decía que renunciaba a cualquier pensión vitalicia por haber ocupado el cargo de vicepresidente.



A poco más de dos semanas de que la Ley de Apoyo Humanitaria fuese publicada en el Registro Oficial, hay asambleístas que piden que la lista de los beneficiarios de las pensiones vitalicias sea depurada.



La norma incluye una disposición para reformar el art. 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Con ello se exceptúan de estos pagos “a los mandatarios que no hubiesen concluido el período para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución, o que, hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o violencia sexual”.



El asambleísta Fausto Terán (AP), integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, precisó que le corresponde al Ministerio de Finanzas “hacer una depuración y quitar de la nómina” a quienes corresponda.



“O por último lo que podría hacer el Ministerio es pedir una certificación a la Corte Nacional de Justicia para que les diga quiénes están con procesos o quiénes salieron de estas dignidades. Con ello pueden quitar el pago de estas pensiones vitalicias”.



No obstante, la oficina de prensa de esa cartera respondió que la Presidencia de la República le corresponde pronunciarse, algo que todavía no ha ocurrido de manera oficial.



Eddy Peñafiel (BIN), uno de los legisladores que impulsó esta reforma, adujo que “no se trata de un derecho adquirido” por los exmandatarios.



Una lista entregada por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea, antes de la aprobación de la Ley Humanitaria, determinó que 10 expresidentes y 11 exvicepresidentes reciben la pensión vitalicia. El monto equivale al 75% de la remuneración vigente para cada dignatario.

El expresidente Rafael Correa mencionó en Twitter que el exvicepresidente, Jorge Glas, “no recibe desde abril la pensión legal” que le corresponde, algo que catalogó como un “ensañamiento” del actual Gobierno. Glas cumple una condena de seis años de cárcel de Latacunga.



En esa lista no constaba la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. Mientras tanto, en la carta de renuncia entregada hoy por Otto Sonnenholzner, se mencionaba que renunciaba a cualquier pensión vitalicia.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, se debate si exmandatarios como Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad o Abdalá Bucaram (así como sus respectivos vicepresidentes), quienes no terminaron sus periodos, puedan seguir beneficiándose de las pensiones vitalicias. Para el constitucionalista Jorge Benavides hay un debate sobre la retroactividad de la aplicación de una norma, incluso si se trata de un derecho adquirido, y eso es lago que debería considerar al momento de aplicar esta ley.



Lo que sí está claro para Benavides es que si un exmandatario, una vez terminado su periodo, tiene una sentencia en firma por cohecho, perdería su pensión vitalicia.

