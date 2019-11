Renuncia ministro Defensa de Colombia tras escándalo por masacre de ocho menores

LEA TAMBIÉN

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó su renuncia este miércoles 6 de noviembre del 2019 al cargo tras desvelarse el martes que ocultó al país un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el que murieron al menos ocho menores.

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la república para analizar la actual coyuntura política se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa nacional", señaló Botero en un comunicado oficial de su despacho.



La renuncia de Botero se produce un día después de que se le hiciera un debate en el Senado por una moción de censura presentada en su contra por los fallos de su política de seguridad y defensa.



Durante el debate parlamentario, el senador Roy Barreras, del partido de la U que fue sustento fundamental del expresidente Juan Manuel Santos, desveló que en un bombardeo a comienzos de septiembre pasado contra un campamento de disidentes en el departamento del Caquetá, fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años.



La Fiscalía elevó este miércoles a ocho la cifra de menores muertos en la operación, un dato que las autoridades no habían divulgado pese a que tras la operación informaron acerca del número de muertos.



Tras la conmoción desatado por la difusión de la información, Botero se reunió con el presidente Iván Duque al que presentó su renuncia al considerar que es su "deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política".



Sin embargo en su carta no hace mención del caso desvelado por Barreras y confirmado por la Fiscalía y expone que "el enemigo de Colombia es el narcotráfico".



"Más coca es menos paz, más coca es menos vida, más coca es menos bosque, más coca es menos juventud, más coca es menos trabajo, más coca es menos empresa, más coca es menos democracia", asegura en la carta que ha hecho pública y en la que no hay ninguna referencia al polémico bombardeo.



Sin embargo, se felicita por el hecho de que "por primera vez, en más de un quinquenio, se logró reducir la tendencia de crecimiento".



Tras el debate, la mesa directiva del Senado había citado para el miércoles 13 a una nueva sesión en la que se votaría la moción de censura a Botero, apoyada por la mayoría de legisladores.



Apenas unos minutos después de que Botero hiciese pública su renuncia, Duque anunció a través de su cuenta de Twitter que ha designado de manera interina en su cargo al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares.



"Nuestro compromiso es continuar velando por la seguridad de los colombianos y combatir cualquier actividad criminal", aseguró.



Además Duque agradeció a Botero "su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector".