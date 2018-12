La renuncia de María Alejandra Vicuña llegó oficialmente a la Asamblea 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La renuncia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, llegó oficialmente a la Asamblea Nacional este miércoles, 5 de diciembre del 2018. La función Legislativa difundió la carta de renuncia, firmada por Vicuña.

“Estaré siempre dando la cara, con la frente en alto como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana, no desde la Vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta infamia es por el cargo que ocupo”, reza en la misiva.



Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, adelantó que la Asamblea Nacional debe dar trámite y aceptar la renuncia de la vicepresidenta. Hasta que eso ocurra, Vicuña sigue siendo la segunda mandataria del país.



Roldán sostuvo que posteriormente la Función Legislativa deberá notificar al presidente Lenín Moreno el envío de una terna para elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta.

Este miércoles, el secretario del Ejecutivo aseguró que ya se inició el análisis de los perfiles que se considerarían en la terna, pero no adelantó ningún nombre. "Sí creo que la renuncia de la vicepresidenta bajó las tensiones…Se presentará la terna lo más rápidamente posible. Habrá que ver los procedimientos de la Asamblea, si se acepta tener pronto el nuevo vicepresidente”, dijo Roldán.



María Paula Romo, ministra del Interior y Secretaria de Gestión Política encargada, confirmó esa postura oficial. La funcionaria dijo que Moreno procurará que la terna se entregue en el menor tiempo posible. “Se procurará que la terna se entregue en el menor tiempo posible para no dar lugar a especulaciones de mala fe”, sostuvo Romo.



Vicuña, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se trasladó a Guayaquil para reunirse con sus familiares. Insistió en que las acusaciones en su contra son "infamias". Asimismo, se despidió de su equipo de trabajo en la Vicepresidencia.



Vicuña presentó su renuncia al cargo el martes 4 de diciembre, 24 horas después de que el presidente Lenín Moreno la "liberara de sus funciones". Según el mandatario, lo hizo para que pueda defenderse de las acusaciones de presuntos cobros indebidos a sus excolaboradores, en su primer periodo de asambleísta por Guayas.



Una vez que se oficialicen los tres candidatos postulados por el presidente Moreno, la Asamblea Nacional deberá elegir al nuevo vicepresidente. El 29 de noviembre pasado, la Función Legislativa aprobó una resolución, con 77 votos a favor, en la que se pidió la renuncia de