Me reuní con Eliseo Azuero y me dijo que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque, dice en la Corte el exdirector de Secob René Tamayo

Rene Tamayo exdirector del Servicio de Contratación de Obras, procesado por el caso Hospital de Pedernales, entregó su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. La diligencia se cumplió este 6 de octubre del 2020.

A continuación detallamos una parte de su versión.



“En un encuentro con el asambleísta Eliseo Azuero le comenté que estaba buscando trabajo. En agosto del 2019 recibí la llamada y me informaron que había sido seleccionado para ocupar el cargo de director del Secob. Pensé que era por mi experiencia.



Me posesioné el 26 de agosto. A la semana siguiente me reuní con él (Azuero) y me indicó que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque. Uno de esos pedidos fue separar al subdirector de la institución y me hicieron llegar la carpeta de Jorge Jalil (también procesado).



La adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales no tuvo reclamos ni de autoridades ni de la sociedad civil, que acompañaron el proceso.



El subdirector Jorge Jalil estuvo al frente de la contratación.



El señor Jorge Jalil tenia toda la autoridad para firmar ese contrato”.