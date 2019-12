Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer pide a Ecuador despenalizar el aborto

LEA TAMBIÉN

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, llamó este lunes 9 de diciembre del 2019 a Ecuador a despenalizar el aborto y evitar recortes que puedan socavar las estrategias de derechos humanos para mujeres y niñas.

Simonovic concluyó este lunes una visita de once días al país, la primera visita que realiza un representante de este organismo bajo mandato de Naciones Unidas, en la que ha mantenido múltiples encuentros con funcionarios de alto rango del Gobierno, agencias internacionales y de la sociedad civil, con los que ha analizado de primera mano la situación de la mujer en la sociedad.



La relatora calificó de "muy restrictiva" la actual legislación sobre el aborto en Ecuador y dijo impulsar recomendaciones sobre la ley entre las que se encuentran su despenalización.



En Ecuador el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental.



"En una reunión con miembros de la Corte Constitucional hemos analizado los estándares internacionales y lo que se hace en otros países y espero que esto arroje resultados positivos", expresó Simonovic.



Precisamente la Corte Constitucional eludió recientemente pronunciarse sobre la despenalización del aborto por violación, si bien aceptó a trámite analizar un caso planteado por organizaciones de mujeres.



Ante un incierto panorama sobre una eventual ampliación de los supuestos para interrumpir el embarazo en el país, medida rechazada en septiembre por el Parlamento, la relatora avanzó que "el debate debe continuar, porque es extremadamente importante proceder a la educación de la sociedad en general".



Entre otras recomendaciones instó a despenalizar el aborto en casos de violación, incesto o cuando la viabilidad del feto esté en peligro y propuso una moratoria en la aplicación de la legislación en casos relacionados con la cuestión, la interrupción de arrestos, investigaciones y enjuiciamientos penales.



"Estoy pidiendo la liberación de mujeres encarceladas por cargos relacionados con el aborto, he recibido información acerca de que hay 220 mujeres en prisión", añadió Simonovic.



También manifestó que en sus reuniones con representantes del Gobierno e instituciones del Estado observó cierto grado de sorpresa por parte de algunos funcionarios respecto al número de mujeres que cumplen penas privativas de libertad en relación a abortos.



Otra de las iniciativas que formuló al término de su visita está relacionada con la legislación penal sobre violación.



En ese sentido, recomendó que la definición del delito, "debe basarse en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza".



Y apuntó que existen serias limitaciones para perseguir judicialmente los casos, a la luz de que se registra "una enorme impunidad", especialmente "en cuanto a la violación e incesto en chicas jóvenes".



Aunque valoró los esfuerzos del país por tener una red de datos oficiales actualizados sobre diferentes aspectos relacionados con la violencia de género, lamentó que siguen mostrando un aumento de embarazos adolescentes.



"Son 240 000, en algunos casos en la categoría de 10 a 14 años, y si cuentas esto a lo largo del año hay alrededor de siete embarazos al día. Ecuador es el segundo en embarazos adolescentes en la región", aclaró.



Ante unas estadísticas plausibles, Simonovic consideró que "claramente muestran que esto debe ser un área de preocupación y se necesitan medidas".



El Ministerio de Salud tenía presupuestado para prevención de embarazo en adolescentes USD 5,6 millones, pero en la proforma 2020 se redujo a cero. Otro de los rubros que destacan es la reducción del 84% en el monto destinado para la aplicación de la Ley para Erradicar la Violencia. Pasará de USD 5,4 millones a USD 876 862.

"Estoy pidiendo que no se recorte el presupuesto para estas actividades, porque la educación en relación a la prevención es necesaria en casa y en la escuela. Es algo que debe ser aumentado y no reducido", concluyó.