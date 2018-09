Reino Unido no favorecerá a los trabajadores de la UE tras el Brexit

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ejecutivo de la primera ministra británica, Theresa May, acordó en su última reunión que los ciudadanos de países de la Unión Europea no deben disfrutar de un acceso preferente para trabajar en Reino Unido tras el Brexit, informó la prensa este martes 25 de septiembre del 2018.

El gobierno, reunido en Consejo de Ministros el lunes 24 de septiembre, “respaldó unánimemente un sistema basado en las competencias profesionales en lugar de en la nacionalidad”, declaró a la BBC una fuente que no quiso ser citada.



Los diarios The Times y The Guardian publicaron informaciones en el mismo sentido.



Actualmente, los ciudadanos de los otros 27 países miembros de la UE tienen libertad para vivir y trabajar en Reino Unido bajo las normas europeas de libre circulación de personas, pero esto se terminará con el Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019.



La semana pasada, un informe encargado por el Gobierno británico recomendó que en el futuro los trabajadores comunitarios y los extracomunitarios se rijan por las mismas reglas migratorias, dando preferencia a los trabajadores altamente cualificados.



El autor del informe, Alan Manning del Comité de Asesoramiento sobre Migración, presentó sus resultados al Consejo de Ministros el lunes.



“El ejecutivo acordó que, cuando se termine la libertad de circulación, el gobierno podrá introducir un nuevo sistema que funcione en el interés del Reino Unido y que ayude a dinamizar la productividad”, dijo una portavoz de Downing Street.



Se espera que May haga un anuncio sobre las futuras reglas migratorias en el congreso de su Partido Conservador la semana que viene.



Sin embargo, cualquier política migratoria posbrexit podría verse afectada por los futuros acuerdos comerciales que establezca Reino Unido.



La UE podría querer negociar la continuidad del trato preferente a sus ciudadanos a cambio de un acceso británico a su mercado único, mientras que otros países podrían buscar exenciones de visados en el marco de acuerdos comerciales.



May prometió la semana pasada que incluso si las negociaciones con la UE se van a pique, los derechos de los europeos que viven actualmente en el Reino Unido “estarán protegidos”.