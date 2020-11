El Reino Unido estará listo para vacunar contra el covid-19 el 1 de diciembre

El Reino Unido estará listo para iniciar un programa de vacunación masiva contra el covid-19 el próximo 1 de diciembre si se confirma la idoneidad de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech o alguna otra, informó este martes 10 de noviembre del 2020 el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

En una comparecencia ante el Parlamento, Hancock confirmó que ha pedido al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) que se prepare para empezar a inmunizar a los "grupos prioritarios" a partir de esa fecha, en caso de que los reguladores den el visto bueno a "esa u otras vacunas".



En un anuncio esperanzador ante la pandemia, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, con las que el Reino Unido tiene un acuerdo de suministro, revelaron el lunes que su vacuna contra el coronavirus muestra una eficacia superior al 90 % en los participantes sin indicios previos de infección.



Los grupos preferentes en este país serán las personas mayores y los trabajadores del sector sanitario y de atención social, mientras que no se contempla por el momento vacunar a los niños, puesto que tienen menos riesgo de enfermar y además la vacuna no se ha probado en menores de edad.



"La logística es compleja, las incertidumbres reales y la escala de la tarea enorme, pero sé que el NHS, asistido con brillantez por nuestras Fuerzas Armadas, estará a la altura de la labor", dijo el ministro.



Hancock admitió que todavía no se sabe qué proporción de la población debe ser vacunada para detener la pandemia, ya que las pruebas clínicas solo demuestran la efectividad en individuos y se necesitaría hacer experimentos con muchas personas inmunizadas para determinar la eficacia en la sociedad.

El ministro también explicó que ha escrito a las autoridades sanitarias locales para pedirles que se preparen para llegar a realizar pruebas diagnósticas a "un 10 % de sus poblaciones a la semana", con el objetivo de mejorar los sistemas de rastreo y gestión de los contagios.