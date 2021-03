Reino Unido y la UE estudian medidas para aumentar el suministro de la vacuna

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron este miércoles 24 de marzo del 2021 que la lucha contra la tercera ola de la pandemia de la covid-19 hace la cooperación entre ambas partes "aún más importante" y dijeron que están examinando medidas concretas para aumentar el suministro de la vacuna.

"Dadas nuestras interdependencias estamos trabajando en pasos específicos que podamos dar -a corto, medio y largo plazo- para crear una situación en la que ganemos todos y expandamos el abastecimiento de las vacunas para todos los ciudadanos", expresaron, en un comunicado conjunto, Londres y Bruselas.



La nota reconoce que "la apertura y la cooperación global de todos los países será clave para superar la pandemia y prepararse mejor para futuros desafíos" y señala que las conversaciones entre el Reino Unido y la UE van a continuar.



Tanto el Gobierno de Boris Johnson como la Comisión Europea coinciden en que la tercera ola de la pandemia "hace la cooperación entre la UE y el Reino Unido aún más importante" y por lo tanto han tratado sobre "qué más se puede hacer para garantizar una relación recíprocamente beneficiosa" para los dos.



El comunicado, aparentemente dirigido a rebajar la tensión entre ambas partes, llega el mismo día en que la UE ha anunciado la modificación del control de exportación de vacunas producidas en su territorio, que sólo se enviarán a terceros países si éstos también le entregan parte de sus fármacos.

"La UE es el único país productor en la OCDE que continúa exportando vacunas a países que tienen su propia capacidad de producción, pero cuando estos países no exportan a la UE, no hay reciprocidad", dijo hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, durante la presentación de las reformas.



Dombrovskis aseguró que estos cambios no están pensados para ir contra ningún país en concreto, pero la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, dijo la semana pasada que Bruselas se planteaba dejar de enviar vacunas al Reino Unido si no obtenía de Londres el mismo trato con los fármacos de AstraZeneca.



"Si miramos específicamente al Reino Unido, desde la introducción del sistema de autorización de vacunas unos diez millones de dosis se han exportado de la UE al Reino Unido y cero dosis se han exportado del Reino Unido a la UE", aseguró Dombrovskis.



En Londres, Johnson dijo hoy en una comparecencia ante diputados que no ve "sensato" el bloqueo de vacunas o de elementos para su producción y alertó de que el perjuicio a largo plazo de una medida similar "puede ser muy considerable".



"Le diría a cualquiera que considere un bloqueo o una interrupción de las cadenas de suministro que las compañías pueden ver esas acciones y sacar conclusiones sobre si son sensatas para hacer futuras inversiones en países que imponen bloqueos arbitrarios", advirtió.