El Reino Unido es el país con mayor sobremortalidad durante la pandemia del covid-19

El Reino Unido tiene el mayor número per cápita de muertes adicionales desde el comienzo de la pandemia del covid-19 respecto a la media de años anteriores, según un análisis publicado el jueves 28 de mayo del 2020 por el diario británico Financial Times.

El número de muertes adicionales en comparación con el promedio del mismo periodo en los cinco años anteriores llegó a casi 60 000 a mediados de mayo, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).



El diario de información financiera examinó datos de 19 países poniéndolos en perspectiva con el tamaño de sus poblaciones respectivas y encontró que el Reino Unido, con un exceso de 891 muertes por millón de habitantes, resulta el más afectado.



El país supera así a Estados Unidos, Italia, España y Bélgica.



Según los balances oficiales de muertos per cápita debido al covid-19 registrados por la AFP, el Reino Unido (con 552 muertos por millón de habitantes) resulta menos golpeado que Bélgica (808) y España (580).



La sobremortalidad incluye muertes no causadas directamente por el coronavirus, pero algunos expertos consideran que es el mejor medio de comparación internacional dadas las diferencias en la forma en que se realizan los balances oficiales.



También constituye una medida más amplia de los efectos de la pandemia porque incluye muertes indirectas causadas, por ejemplo, por enfermedades que no fueron tratadas debido al confinamiento.



Según el balance oficial, el Reino Unido es el segundo país más castigado del mundo tras Estados Unidos, con 37 460 muertes confirmadas por covid-19. Pero esta cifra se disparaba a más de 46 000 a mediados de mayo, según la ONS, sumando los casos confirmados y los sospechosos.



El gobierno británico insiste en que las comparaciones internacionales son prematuras en esta etapa. A finales de abril, el primer ministro Boris Johnson afirmó que “la única comparación real será posible al final de la epidemia cuando veamos el número total de muertes en exceso”.