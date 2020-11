Reino Unido registra 608 muertes por covid-19, el máximo desde mediados de mayo del 2020

El Gobierno del Reino Unido comunicó este martes 24 de noviembre del 2020 sobre 608 nuevas muertes por covid-19, la máxima cifra diaria registrada desde el pasado 12 mayo.

El número de contagios detectados en las últimas 24 horas, sin embargo, ha descendido hasta 11 299, frente a los 15 450 el lunes 23 y 18 662 el domingo 22 de noviembre.

En total, las cifras oficiales reflejan 55 838 decesos por coronavirus desde que comenzó la pandemia, una estadística que incluye a aquellas personas que fallecieron en un plazo de 28 días desde que dieron positivo por primera vez en un test de covid-19.



Este pico de muertes se ha producido 19 días después de que el Gobierno impusiera en toda Inglaterra un confinamiento que está previsto que concluya el próximo 2 de diciembre.



A partir de esa fecha, se establecerá un sistema de restricciones escalonado, con medidas más duras en las regiones más castigadas por el virus.



El Ejecutivo anunciará el jueves 26 de noviembre qué zonas estarán sujetas a cada uno de los tres posibles niveles de limitaciones, si bien ya ha avanzado que habrá más áreas en los dos escalones superiores del sistema que antes de que entrara en vigor el confinamiento.



En el máximo grado de restricciones se prohibirán las reuniones sociales tanto en interiores como en exteriores y se cerrarán los negocios de hostelería que no sirvan comida para llevar.



Los gimnasios, tiendas no esenciales, escuelas y universidades, sin embargo, podrán mantenerse abiertos.



Los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte continúan negociando con el Ejecutivo central sobre un plan para el conjunto del Reino Unido de cara al periodo navideño.



Según ha revelado la cadena Sky News, se espera que acuerden suavizar las restricciones de movilidad entre el 23 y el 27 de diciembre, así como permitir reuniones de personas que vivan hasta en tres domicilios distintos.



También se contempla levantar temporalmente la prohibición de pernoctar fuera de la región donde se reside por motivos no esenciales.