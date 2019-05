Las elecciones al Parlamento Europeo comienzan en Reino Unido y Holanda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Británicos y holandeses son los primeros en votar este jueves 23 de mayo del 2019 para elegir a sus eurodiputados, dando el puntapié inicial a cuatro días de comicios en la Unión Europea, en que los euroescépticos aspiran a llevarse buena parte del pastel.

Más de 400 millones de electores en 28 países están llamados a las urnas para designar a sus 751 representantes, para un mandato de cinco años que comenzará a principios de julio y debe estar marcado por una ambiciosa reforma hacia una mayor integración política del bloque.



Estas son las novenas elecciones al Parlamento Europeo desde que comenzaron en 1979 y la participación ha ido decayendo cada vez, para llegar al 43% en 2014.



El número de escaños está determinado por la población de cada país: Holanda tiene 26 y Reino Unido 73.



En este último país, donde hasta hace poco nadie imaginaba participar en unas elecciones al Parlamento Europeo casi tres años después de decidir abandonar el bloque por referéndum, los colegios electorales abrirán las 06:00 GMT.



Reino Unido debía haber salido de la UE el 29 de marzo pero ante el rechazo del Parlamento al acuerdo firmado por la primera ministra Theresa May con Bruselas, hubo que prolongar el proceso hasta el 31 de octubre a más tardar.



La campaña ha estado totalmente monopolizada por el Brexit: para los proeuropeos se convirtió en un modo de oponerse al movimiento euroescéptico; para los eurófobos en la mejor manera de demostrar su fuerza.



Un sondeo publicado el miércoles por el instituto YouGov situaba en cabeza de las intenciones de voto al nuevo Partido del Brexit (37%) , liderado por el controvertido Nigel Farage, que hace cinco años fue el gran vencedor de estos comicios en Reino Unido con el antieuropeo UKIP.



“Somos un movimiento de masas que crece, formado por personas entusiasmadas, enérgicas y optimistas y vamos a lograr el Brexit, sólo tenemos que levantarnos y luchar por ello”, afirmo Farage, de 55 años, antes miles de seguidores reunidos el martes para su último mitin.



“El establisment no está asustado ¡Están absolutamente aterrorizados! ” , agregó.



Siguen al Partido del Brexit, aunque de lejos, los eurófilos del centrista Partido Liberaldemócrata (19%) y los izquierdistas del Partido Laborista (13%). Mientras que el gubernamental Partido Conservador de May quedaría relegado a una quinta posición con 7% y por detrás de los Verdes.



En Holanda, donde los colegios abren a las 05:30 GMT, lidera las intenciones de voto otro partido euroescéptico, el Foro por la Democracia (FvD), antiinmigración y climatoescéptico. Su líder, Thierry Baudet, de 36 años, aboga por una “Europa boreal” con las fronteras cerradas a los inmigrantes exteriores.



Esta formación se enfrenta principalmente al partido liberal VVD del primer ministro Mark Rutte que, según las últimas proyecciones, podría tener que contentarse con entre 3 y 5 eurodiputados.



Cualesquiera que sean los resultados de las votaciones en ambos países, estos solo se anunciarán oficialmente a partir del domingo por la noche, una vez que todos los países de la UE -la mayoría de los cuales vota ese día- hayan cerrado sus colegios electorales, acabando por Italia a las 21:00 GMT.



Los sondeos predicen un aumento de los movimientos nacionalistas y populistas, que se oponen a una mayor integración europea, y una pérdida de terreno para los dos grandes grupos en la Eurocámara: el Partido Popular Europeo (PPE, derecha) y el Partido Socialista Europeo (PSE).

Sin embargo, el esperado aumento del apoyo a los euroescépticos no debería extenderse por todo el bloque: de España a Irlanda, pasando por los países bálticos, los votantes deberían mostrar su sólido apego a la integración europea.