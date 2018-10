Theresa May dice que el Reino Unido tratará a los europeos como al resto de inmigrantes tras el Brexit

LEA TAMBIÉN

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este nuevas normas en materia de inmigración en Reino Unido, que entrarán en vigor tras el Brexit, para dar prioridad a los trabajadores cualificados y eliminar la libre circulación de ciudadanos europeos.

“Cuando dejemos [la Unión Europea], pondremos en marcha un sistema de inmigración que pondrá fin, de una vez por todas, a la libre circulación” de ciudadanos europeos en Reino Unido, declaró la jefa de gobierno en un comunicado. “Será un sistema basado en las competencias de los trabajadores y no en sus orígenes”.



“Este nuevo sistema permitirá reducir la inmigración de personas poco cualificadas”, añadió May, y “pondrá a Reino Unido en el camino de una inmigración reducida a niveles viables, como prometimos”.



Theresa May se comprometió, en su campaña para las legislativas de 2017, a reducir el saldo migratorio a menos de 100 000 personas al año, frente a las 273 000 de 2016. La dirigente británica debía detallar este nuevo sistema este miércoles 3 de octubre del 2018 en un congreso del Partido Conservador en Birmingham (centro de Inglaterra) .



Según estas nuevas reglas, quienes deseen instalarse en Reino Unido deberán atestar un cierto nivel de ingresos, para evitar que ocupen puestos “que podrían ser desempeñados” por la población británica.



Los visados para estudiantes no estarán sometidos a los mismos criterios.

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden instalarse y trabajar libremente en Reino Unido en la actualidad, una situación que debería terminar tras el periodo de transición post-Brexit, en diciembre de 2020, si se produce un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre las condiciones de la salida de los británicos del bloque.